Arthur a un paso de unirse a la Juventus tras intensas negociaciones

En un espacio de 48 horas se aceleraron las negociaciones entre el Barcelona y Arthur. Uno de los caprichos que tiene Maurizio Sarri está muy cerca de llegar a Turín para reforzar a La Vecchia Signora durante la próxima temporada.

Para el Barcelona parte del negocio también sería recibir al bosnio Miralem Pjanic que a sus 30 años ya ha empezado a perder su protagonismo dentro del mediocampo blanquinegro. Eso no es decir que Pjanic sea un jugador que llegue al equipo Blaugrana como un deshecho. Al contrario, para Quique Setién Pjanic puede ser una buena opción en ese sector de la cancha.

En la ficha de Arthur y el costo de Pjanic, la Juve estaría pagando €10 millones para conseguir al medio de 23 años.

Algunos medios han indicado que el oriundo de Goiania será seducido para irse a la Juventus. Una de las razones es porque el mismo Maurizio Sarri cree que Arthur sería la versión de Jorginho dentro de su equipo la próxima temporada.

Ahora mismo, Arthur no tiene un rol consistente dentro del Barcelona. Aunque algunos dentro del club pensaban que él sería el jugador ideal para reemplazar a Xavi, no ha podido consolidarse dentro del equipo y hasta se puede decir que su rol se ha disminuido bajo la dirección de Setién a comparación de cuando estaba Ernesto Valverde.

En lo financiero, la Juventus le quiere sacar la carpeta roja a Arthur. Se le promete al jugador que se le puede cuadruplicar su ficha cuando llegue a la Serie A.

La pregunta a esa respuesta es muy fácil si uno entiende el por qué. El que más espera serbeneficiados por esta posible movida, es el ex equipo del jugador. El Gremio puede estar recibiendo alrededor de €2.8 millones en esta operación. La razón por al cual esto sale siendo es porque dicha institución es propietaria del 3.5 por ciento de los derechos del jugador.

Con este fichaje, Gremio ya recibiría un total de casi €40 millones por el jugador que ahora es parte de la selección verdeamarelha. Para el Tricolor Gaúcho cada centavo que recibe de este jugador sale siendo una ganancia ya que surgió de la inferiores del club y se convirtió en una de las figuras del fútbol sudamericano durante la Copa Libertadores del 2017.

Con los días ya contados, Arthur es uno de los nombres que se mencionan como las piezas que tiene que mover para poder hacer caja con el propósito de fichar a sus jugadores deseados para la próxima temporada.

Otro jugador que puede ser vital para que el Barcelona pueda cumplir con ese reto fiscal es una posible venta de Philippe Coutinho. En ese caso, su precio es un gran obstáculo para cautivar a cualquier que esté interesado en sus servicios.