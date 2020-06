Arrestan a Carl Crawford por violencia doméstica: ¿de qué acusan al jugador?

El jugador retirado de la MLB, Carl Crawford, fue arrestado por cargos de violencia doméstica después de que una ex novia lo acusara de apuntarle con un arma y agredirla físicamente.

Según los documentos obtenidos por TMZ, la mujer no identificada y Crawford terminaron su relación a principios de este año y decidieron hablar sobre las cosas el 8 de mayo. Cuando los dos se encontraron en su casa de Houston, ella afirmó que él se volvió violento y reveló que tenía una pistola semiautomática.

Crawford, de 38 años, está acusado de descargar y expulsar “un round con la pistola y comenzó a caminar hacia ella con el arma de fuego”. Ella dijo que trató de escapar de él una vez que sacó su arma, pero la empujó al suelo.

La mujer luego alegó que Crawford le preguntó sobre con quién había estado saliendo y amenazó con “lastimarla” si le mentía. La exnovia del jugador dijo que la ex estrella de los Dodgers de Los Ángeles “sostuvo el arma en una mano y usó la otra mano para agarrarla por la cabeza y el cuello mientras le preguntaba cuánto tiempo había estado saliendo con un conocido”.

Cuando la mujer respondió que solo había estado saliendo con el hombre no identificado durante aproximadamente una semana, dijo que Crawford golpeó su cabeza contra la pared varias veces. La mujer dijo que luego Crawford huyó una vez que apareció su hija de un año y lo distrajo. Agregó que Crawford dejó su arma en su casa después de que él huyó.

Después del incidente, ella acusó a Crawford de acosarla por mensajes de texto, con frases como “Eso no fue una paliza, solo un enojo, te hice confesar” y dijo que iba a pagarle a alguien para encontrar al hombre por el que la estaba interrogando.

Crawford se entregó ayer (4 de junio) y su fianza está fijada en $10,000. Fue acusado de asalto e impedirle respirar.

Dos personas murieron en la casa de Crawford el mes pasado

Este ha sido un año difícil para Crawford. En mayo, un niño de cinco años y una mujer de 25 años llamada Bethany Lartigue se ahogaron en su casa en Houston, mientras se filmaba un video musical. En ese momento, había seis personas allí y el niño de cinco años salió y cayó en la piscina. Lartigue saltó a la piscina e intentó salvar al niño, pero ambos se ahogaron, informó el Houston Chronicle.

“Mi corazón está roto”, publicó en Instagram el ex jugador sobre el triste incidente. “Los trágicos eventos que ocurrieron en mi casa estarán conmigo para siempre. Estoy sin palabras. He luchado toda la semana para controlar mis emociones y sigo pensando en las familias de los fallecidos y su dolor, sé que lo tienen más difícil. Son lo primero y lo último que pienso en estos días. Por favor manténgalos en sus oraciones. Sé que siempre lo haré”.

La mujer y el niño fueron declarados muertos en el Hospital Memorial Hermann Greater Heights. Lartigue fue una jugadora de fútbol en el equipo de Texas, el Impacto Arlington de la Alianza de Fútbol Femenino. La joven era hija de una de las mujeres presentes en la casa de Crawford.

