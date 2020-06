El Barcelona acaba con los rumores del traspaso de Ansu Fati al Manchester United

El director de La Masía (el fútbol base) del Barcelona Xavier Vilajoana ha terminado con los rumores sobre si Ansu Fati será vendido en el siguiente mercado de fichajes de verano.

Vilajoana fue preguntado por el diario Sport sobre una posible oferta muy cuantiosa del Manchester United. El responsable del fútbol base fue muy claro:

“Para nosotros no hay caso, nunca hablamos de venderlo. A los jugadores de la cantera no los utilizaremos para hacer caja. En principio, jugadores que creemos pueden llegar al primer equipo no tenemos ninguna intención de traspasarlos. (…) Yo creo que Ansu está muy tranquilo y contento. Si se esfuerza y ponemos los recursos, será un jugador importante para los próximos años.”

Según algunas fuentes, el Manchester United habría realizado una oferta de 100 millones de euros (unos 111 millones de dólares) que el Barcelona habría rechazado. Los Red Devils “están dispuestos a volver con una oferta aún mayor”, según el Diario Sport.

Fati tiene contrato con el Barcelona hasta el 2022 y tiene una cláusula de rescisión de 170 millones de euros (191 millones de dólares).

Fati es el futuro del Barcelona

El interés del Manchester United en Fati no ha sido una gran sorpresa en el Barcelona tras el inicio de campaña que había realizado. El adolescente se ha ganado a pulso su presencia en el primer equipo, rompiendo ocho récords, incluyendo el de goleador más joven de la historia de la Champions League.

También ha hecho historia en La Liga: el joven jugador ha realizado 23 apariciones en todas las competiciones para el Barcelona en la temporada 2019-2020, a pesar de la gran competencia que hay en el ataque con Lionel Messi, Luis Suárez, Antoine Griezmann y Martin Braithwaite en la plantilla.

Youngest player to… Score for @FCBarcelona. ✅

Score at the Camp Nou. ✅

Score a brace in #LaLigaHistory. ✅ 💎🌟 @ANSUFATI 🌟💎 pic.twitter.com/N8FgQYgSMP — LaLiga English (@LaLigaEN) June 6, 2020

Por otra parte, Ousmane Dembélé debe estar en forma después del largo periodo para recuperarse que ha tenido, mientras que Francisco Trincao llegará del Braga y Pedro de Las Palmas.

Fati ha demostrado esta temporada que tiene lo hay que tener para jugar en el primer equipo, a pesar de su juventud, y que puede soportar la presión de jugar en un gran club.

El delantero técnicamente aún es jugador del Barcelona B, pero se espera que sea promocionado oficialmente al primer equipo la próxima temporada, según Rob Dawson y Sam Marsden de la ESPN.

¿El primer título de Ansu Fati?

Fati puede terminar esta temporada memorable con un gran título. El Barcelona juega el sábado en el estadio del Real Mallorca y tiene una ventaja de 2 puntos con 11 partidos por disputar.

Habrá cambios también en la competición: los encuentros se jugarán a puerta cerrada y se podrán hacer hasta cinco cambios por equipo por partido. Fati ha sido muy usado en las segundas partes como jugador revulsivo, por lo que el hecho de que haya cinco cambios le favorece.

Fati tiene mucho que celebrar esta temporada, en la que ha estado a un gran nivel, pero aún tiene más gloria esperando en los próximos 11 partidos.