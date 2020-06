Ex técnico de Madrid confesó cuál jugador deseó dirigir

El técnico italiano del Everton habló de varios temas en una entrevista que le ofreció a The Guardian previo al Derby de Merseyside en el Goodison Park en el cual el Liverpool se pudiera coronar en campeón de liga por primera vez en 31 años.

Ancelotti fue muy honesto cuando dijo que pudo reflexionar más sobre la vida y mejorar ciertos aspectos de su vida. Por ejemplo, comenzó a usar más la bicicleta para mejorar los problemas de rodilla que lo afectan. También se ha dado cuenta sobre cosas que tienen más valor en la vida. En ese pensamiento, él resalto a sus cuatro nietos y las relaciones con sus hijos y esposa.

En esa entrevista, el ex técnico del Real Madrid comenzó a resaltar a los jugadores con los que jugó y dirigió durante sus 41 años de vida futbolística, del cual extrañó mucho durante la suspensión del fútbol por la pandemia. Habló sobre uno de los deseos que tuvo durante su carrera. Cuando se le preguntó acerca de cuáles jugadores deseaba haber entrenado, el ex técnico del Milan dijo de manera pausada un nombre. “Sí… Messi… aunque solo fuera por poder compararlo con Cristiano Ronaldo,” admitió.

Ancelotti fue timonel del Madrid durante dos temporadas en el cual ganó una Copa del Rey, la tan ansiada “Décima” orejona, una Super Copa de Europa y el Mundial de Clubes. En total ha ganado el Champions tres veces, igual que Bob Paisley y Zinedine Zidane.

También al lado de Messi, lamentó no haber podido entrenar al legendario romanista Francesco Totti. En un tramo de su carrera, Totti estaba cerca de llegar al Real Madrid, pero las cosas no se pudieron cristalizar entre ambos lados. “En Italia, me hubiese gustado dirigir a Francesco Totti, yo empecé en la Roma y tuve mucho afecto. Él fue un ídolo allí y me habría gustado”. Hay que recordar que Ancelotti comenzó su carrera futbolística el cuadro giallorossi donde ganó un Scudetto y cuatro Copas de Italia al lado de jugadores como Paulo Roberto Falcão y Bruno Conti.

Ancelotti habló de su deseo de ser el “Robert De Niro” del Everton. El razonamiento por estas palabras son porque él ha sido el técnico de más alto perfil que han tenido Los Toffees en décadas. En su estimación el Everton está cerca de competir al más alto nivel de la Premier con un equipo joven que lentamente va desarrollando.