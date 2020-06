5 años de la última Champions del Barcelona. ¿Cuál fue el secreto de la victoria?

Hoy se cumplen cinco años de la última Champions que conquistó el Barcelona, después de ganar la final de la Champions League por 3 a 0 contra la Juventus.

Luis Enrique era entonces el entrenador del equipo en ese momento. En la televisión del club, Barça TV, el ex mánager del equipo recordó un pequeño “speech” que les dio a los jugadores para motivarlos antes de la final en el Estadio Olímpico de Berlín:

“Les hice una especie de broma o chascarrillo. Les pregunté al acabarla: ¿qué es lo peor que pensáis que os puede ocurrir en la final? Xavi y Alves, los veteranos en general, respondieron con cosas de fútbol. ‘No ser fieles a nuestro estilo’, qué se yo, cosas así…

Pero Luis Enrique no iba por ese camino. El técnico comentó:

“Lo peor que os puede pasar mañana es ser jugador de la Juventus y tener que enfrentarse al Barça. Imaginad lo que es marcar a Suárez, a Ney, a Messi, a Iniesta, a Busquets… Imaginad tener que meter un gol a Marc, tener que rematar ante Piqué o Mascherano, defender la subidas de Alves… Imaginad que es la charla de la Juventus y os hablan del Barça. Estaríais cagados”

La charla surgió efecto. Aquel Barcelona era muy superior a la Juventus y ganó con goles de Ivan Rakitic, Luis Suárez y Neymar su quinta Copa de Europa.

