La confesión de Materazzi: ¿qué le dijo a Zidane la noche del cabezazo?

LA MAGLIA È PRONTA !!! OGGI È L’ULTIMO GIORNO PER EFFETTUARE LA DONAZIONE …. DOMANI FACCIAMO IL SORTEGGIO IN DIRETTA // Io insieme agli altri miei compagni Campioni del Mondo 2006 scendiamo di nuovo in campo per vincere una nuova sfida. Una raccolta fondi da destinare alla @CroceRossaItaliana per aiutare il nostro paese in emergenza al Coronavirus. Fai parte anche tu della nostra squadra: Uniti vinceremo ancora! 💪 GoFundME 👉 italiawc2006 (link in bio) #UnItaliaCheAiuta #ITALIAWC2006 #BeChampionVSCovid19 #MarcelloLippi @gianluigibuffon @marcoameliaofficial #AngeloPeruzzi @andreabarzagli15 @fabiocannavaroofficial #FabioGrosso @marcomaterazzi @nesta @maxoddo76 @cristianzaccardo @gianlucazambrotta @barosimo8 @maurogc_oficial #DanieleDeRossi #RinoGattuso @simoneperrotta20 @andreapirlo21 @alessandrodelpiero @albertogilardino @vincenzo_iaquinta9 @pippoinzaghi @luca_toni.9 @FrancescoTotti