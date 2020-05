TOP 5: Noticias de Deportes – 22 de Mayo de 2020

El defensor de la Juventus Giorgio Chiellini reveló detalles de su episodio con Luis Suárez en Brasil 2014, en Italia aprobaron la demolición del mítico estadio de Milán, Jürgen Klopp comparó el regreso a las prácticas con la vuelta al colegio, Arturo Vidal descarta abandonar Barcelona y Bernie Ecclestone explicó por qué Ferrari se quitó de encima a Sebastian Vettel. Las noticias más importantes del día.

1. Inesperado elogio de Chiellini a Suárez

El defensa italiano Giorgio Chiellini en su biografía publicó: “Yo también soy un gran hijo de…” Recordando el mordisco que sufrió de parte de Luis Suárez a quién disculpó en el Mundial del 2014. “Sin su malicia sería un delantero normal” pic.twitter.com/wgELNb8S57 — Futbolconsentido (@Futbolconsenti2) May 21, 2020

El defensor de la Juventus Giorgio Chiellini reveló en su autobiografía detalles de su pelea con el uruguayo Luis Suárez, el famoso episodio de la mordida durante el Mundial Brasil 2014.

“Yo, en el campo, también soy un hijo de p… y estoy orgulloso de ello. Admiro su malicia, si la perdiera, se convertiría en un delantero normal”, dice el capitán de la Vecchia Signora.

“El día del mordisco no había pasado nada raro. Marqué durante casi todo el partido a Cavani, otro tipo complicado con el que no nos faltó vivir nada en el campo. De repente, noté que me mordían el hombro y nada más”, recapitula diario As uno de los fragmentos del libro In Giorgio, que el mes que viene estará en las librerías de Italia.

2. Aprueban demolición de mítico estadio italiano

😔 ¡Adiós San Siro! Se ha autorizado su demolición pic.twitter.com/qLMWFOt3CT — Manytops Stadiums (@Manytops) May 21, 2020

La Comisión Regional para el Patrimonio Cultural de Lombardía aprobó la demolición del estadio de Milán, denominado Giuseppe Meazza para los tifosi del Inter de Milán y San Siro para los de su clásico adversario el Milan.

Los dos clubes más poderosos del norte de Italia planean tener listo una nuevo para 2024. Los restos del mítico estadio serán reconvertidos en una ciudad deportiva.

3. La metáfora de Klopp tras la vuelta a los entrenamientos

El entrenador alemán de Liverpool, Jürgen Klopp, lanzó una divertida declaración en el día en que el líder de la Premier League regresó a los entrenamientos tras dos meses de cuarentena.

“Fue como el primer día de escuela. Para mí, eso fue hace 46 años, pero debe sentirse similar. Me levanté más temprano de lo usual y me volví a poner el uniforme, esta vez para ir a entrenar”, comentó el ex entrenador del Borussia Dortmund.

Aún no se sabe cuándo volverá a jugarse la primera división del fútbol inglés. Los Reds son cómodos líderes y se encaminan a una segura consagración.

4. Arturo Vidal despeja dudas sobre su futuro

Empezamos la semana con todo!!!💪🏽💙❤️🔥🔥👑👑⚽️⚽️ pic.twitter.com/267jDyTiAm — Arturo Vidal (@kingarturo23) May 18, 2020

En las últimas semanas se especuló con que Arturo Vidal podía pasar del FC Barcelona al Inter de Milán como parte de pago del delantero argentino Lautaro Martínez.

El volante chileno no tiene deseo de mudarse del Camp Nou. Así lo manifestó en una reciente entrevista que brindó con la cuenta oficial del Club Deportes Rodelino Román, equipo de tercera división del que es propietario desde 2018.

“Estoy muy cómodo y feliz, mejor que nunca. Llegué al club tras mi segunda operación de rodilla, no en las mejores condiciones, pero ahora estoy muy bien. Tengo muy buenos amigos, me llevo bien con todos, especialmente con Leo, Luis, Jordi, Geri… Yo estoy feliz en la ciudad, mis hijos también y a mi madre la veo feliz”, dijo.

5. Bernie Ecclestone comparó a Vettel con Schumacher

Ecclestone y Vettel: “Era previsible que se separare de Ferrari. Nunca fue la misma magia que entre Schumacher y los italianos. pic.twitter.com/4zPuTjPLnE — jorge omar barrera (@jorgeomarbarre1) May 21, 2020

El exdirector de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone opinó acerca de la discontinuidad del contrato del alemán Sebastian Vettel en la escudería Ferrari.

“Era previsible que Sebastian se separare de Ferrari. Nunca fue la misma magia entre él y Ferrari que entre Michael Schumacher y los italianos. El equipo y sus jefes de equipo nunca han estado tan detrás de Vettel como lo hicieron con Schumacher“, dijo en diálogo con el sitio Fórmula 1 Insider.