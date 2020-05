TOP 5: Noticias de Deportes – 16 de mayo de 2020

Un posible caso de coronavirus en el plantel del Werder Bremen pone en estado de alerta a la Bundesliga, un futbolista tunecino fue condenado a cuatro meses de prisión por agredir a un policía y violar el confinamiento, Lionel Messi se refirió a su entredicho con Quique Setién, el entrenador brasileño Luiz Felipe Scolari reveló que estuvo a un paso de firmar con un gigante de Sudamérica y el agente de Coutinho asegura que el futuro del futbolista “está en el aire”. Las noticias más importantes del día.

1. Nuevo posible caso de coronavirus alarma a la Bundesliga

Según el diario alemán BILD, Claudio Pizarro es el jugador mandado a cuarentena por el Werder Bremen pic.twitter.com/4ufvjN8FNa — JORGE SOLARI CASELLA (Desde el Barrio, desde 🏠) (@jsolari17) May 15, 2020

Un posible caso de coronavirus puso en alarma a Werder Bremen, equipo de la Bundesliga que este lunes retoma la actividad. Enfrenta a Bayer Leverkusen.

Un jugador de ese equipo, cuya identidad no fue revelada, fue puesto en cuarentena y no podrá participar del encuentro. La liga alemana es la primera en retomar la actividad, que se inicia este sábado. De acuerdo al diario Bild, el jugador sería Claudio Pizarro. El club no confirmó esta versión.

Un comunicado del Werder Bremen informa que el jugador estuvo en contacto con un familiar recientemente diagnosticado con Covid-19. Las autoridades evaluaron la posibilidad de suspender el partido ante el Leverkusen del próximo lunes. Finalmente, sus compañeros sí podrán saltar al campo de juego.

2. Cuatro meses de prisión por violar la cuarentena

Cárcel para el futbolista que violó confinamiento El tunecino Hamdi Nagguez, defensa del FK Suduva lituano, va 4 meses a la cárcel por ofender a un 👮‍♂️ que le reclamó si ID cuando violaba el confinamiento #InformandoConActitud#ActitudDeportiva#AD pic.twitter.com/23AwQqSLpY — Actitud Deportiva (@Actitud_Depor) May 15, 2020

El defensor tunecino Hamdi Nagguez, futbolista del FK Suduva de la liga lituana, fue sancionado con una pena de cuatro meses de prisión tras agredir a un policía que le solicitó su documento. El jugador había violado la cuarentena.

Se paseaba por la ciudad en su automóvil cuando fue interceptado por un retén de la Guardia Nacional. Le pidieron la identificación y se negó a mostrarla. La policía advirtió que no tenía permiso para circular por la vía pública. Procedieron a su arresto.

3. Lionel Messi le contestó a Setién

¡Buenos y blaugranas días! Lionel Messi: "Puede que este parón nos acabe beneficiando". "Quique Setién lo entendió mal o se lo explicaron mal, no podemos ganar la Champions jugando como antes del parón". "Físicamente me encuentro muy bien". "Lautaro es muy completo". pic.twitter.com/cScYdgZ4gP — Estadi Johan (🏡) (@EstadiJohan) May 15, 2020

El capitán del FC Barcelona, Lionel Messi, le mandó un mensaje al entrenador, Quique Setién: “Lo entendió mal o se lo explicaron mal, no podemos ganar la Champions League jugando como antes del parón”.

El míster había disentido con el astro, quien supuestamente había dicho que el Culé no podía ganar la Champions. Lo que Messi quiso decir es que el Blaugrana debería mejorar si es que aspiraba a tamaño título. Así lo explicó el futbolista en la entrevista que publicó el jueves por la noche el diario Sport.

Además, el rosarino aseguró que su compatriota Lautaro Martínez “es un delantero impresionante”.

Messi quiere a Lautaro a su lado en el Camp Nou. Y la directiva quiere lo mismo. En las próximas semanas podría cerrarse el traspaso del futbolista del Inter de Milán.

Los italianos aceptarían cobrar una cifra inferior a lo que indica la cláusula de rescisión y recibir como moneda de cambio el pase de uno o dos futbolistas que actualmente integran el plantel de Setién.

4. Scolari, cerca de Boca

#Scolari “Batistuta habló conmigo para dirigir a Boca, si Beraldi ganaba las elecciones. Me gusta MUCHO Boca y seguramente tendré otra oportunidad para dirigirlo. Me siento muy identificado con su gente y su estilo de juego, sigo siempre cada actuación del equipo”@SuperMitre pic.twitter.com/F8AxaFVwvC — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) May 15, 2020

El entrenador brasileño Luiz Felipe Scolari reveló que estuvo “a un paso” de firmar como DT del Boca Juniors de Argentina.

La gestión entre Scolari y el club argentino la hizo ni más ni menos que Gabriel Omar Batistuta. El exgoleador de la Fiorentina iba a ocupar el cargo de manager en caso de que el grupo político que él integraba ganara las elecciones, celebradas en diciembre de 2019.

Como la lista a la que adhería Batistuta no se impuso en los comicios, el experimentado técnico se quedó con las ganas de dirigir al vigente campeón de la Superliga de su país.

5. El futuro de Coutinho sigue en el aire

💬 Kia Joorabchian, agente de Coutinho 💺 🤓 "Dónde jugará es algo que vendrá más tarde". pic.twitter.com/aMTTAIXXV7 — El Legado (@ellegadoo) May 15, 2020

El extremo brasileño Philippe Coutinho, quien jugó la temporada pasada para Bayern München y ahora debe regresar al FC Barcelona, no sabe cuál será su destino a partir de julio.

Su agente, Kia Joorabchian, aseguró que de momento no inició ninguna negociación por el crack.

“De momento Philippe es jugador del Bayern, pero ahora está parado y apartado por culpa de la lesión. Tuvo una operación hace dos semanas en el tobillo y tiene seis semanas por delante de recuperación, lo que significa que se perderá casi toda la Bundesliga. Esperamos que pueda estar listo para el tramo final de la temporada”, dijo.