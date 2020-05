Coronavirus: Muertos e Infectados TOP 5: Noticias de Deportes – 14 de mayo de 2020 El alemán Jürgen Klopp comparó a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, FIFA canceló los Premios The Best, la Premier League se pone rigurosa con los equipos antes de reanudar los entrenamientos, Ferrari ya eligió al reemplazante de Sebastian Vettel y Diego Simeone volvió a cerrarle las puertas a la Selección Argentina. Las noticias más importantes del día. 1. La elección de Klopp: ¿Messi o Cristiano? 😎 ¡@Cristiano, el molde del jugador perfecto! 🗣️ "Si tuvieras que pintar a un jugador perfecto, éste tendría la altura, el salto y la velocidad de Ronaldo" Klopp.

🤩 Aunque #Messi sigue siendo el número 1 para él, no deja de admirar a CR7. 👀 ¿Coincides con el DT? pic.twitter.com/gwrCka9QLV — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) May 13, 2020 Al entrenador alemán Jürgen Klopp le preguntaron a quién elegiría, a Lionel Messi o a Cristiano Ronaldo. “Messi tiene condiciones físicas más bajitas desde su nacimiento. Hace que todo parezca tan simple… Por eso quizá me guste más como jugador en el campo, pero Cristiano Ronaldo también es un jugador absolutamente increíble”, dijo el DT del Liverpool. “La explicación es la siguiente. Ya hemos jugado contra ambos y son casi imposibles de defender. Si tuvieras que pintar un jugador perfecto, tendría la altura, el salto o la velocidad de Ronaldo“, indicó. 2. FIFA canceló los Premios The Best ¡”The Best”, cancelado! ❌😯⠀ Según informa el diario Marca, la FIFA ha decidido cancelar el premio “The Best” del 2020 y dejará desierto el galardón tras no ver claro cómo elegir al ganador con competiciones que pueden no acabar por los efectos del coronavirus 🦠.

⠀#COSFC pic.twitter.com/dGGgGyurd9 — COS (@COS_Sports) May 13, 2020 Debido al apagón deportivo que provocó el coronavirus, la FIFA decidió cancelar los Premios The Best 2020, el tradicional evento que consagra a los mejores jugadores y jugadoras del año. De esta manera, Cristiano Ronaldo seguir siendo el más ganador en la rama masculina. FIFA entrega este premio desde 2016. El portugués se lo adjudicó en dos oportunidades, una más que Lionel Messi, quien en 2020 iba a tener la chance de alcanzarlo. 3. Los requisitos de la Premier League 🗯 La Premier League dará uso a las siguientes medidas para entrenarse. 🤨 🏃🏻‍♂️💨 📘 Cinco jugadores por sesión. 📘 Se prohiben las entradas a ras de suelo. 📘 El material usado tendrá que ser desinfectado. pic.twitter.com/sABVaCOBK8 — El Legado (@ellegadoo) May 13, 2020 La Premier League impondrá a los equipos una serie de requisitos para reanudar la competencia tras la pandemia por el coronavirus. Se destaca la prohibición de las barridas en los entrenamientos. Además, las prácticas solo podrán desarrollarse en grupos de no más de cinco futbolistas. 4. Ferrari ya tiene al reemplazante de Vettel 🗞 PORTADAS: El automovilismo se impone al fútbol y otros deportes. Carlos Sainz hoy es portada por su posible fichaje por la Scuderia Ferrari. Hacía tiempo que no veíamos semejante portada dedicada a un piloto español e incluso para el automovilismo… pic.twitter.com/ESC5ig8C9Z — Spanish Grand Prix 🇪🇸 (@spanishgp_) May 13, 2020 La célebre escudería Ferrari eligió al español Carlos Sainz, actualmente en McLaren, como reemplazante del alemán Sebastian Vettel para la temporada 2021. El pase del año en la Fórmula 1. El español fue elegido por sobre el australiano Daniel Ricciardo (Renault) y será compañero de equipo del monegasco Charles Leclerc. 5. Simeone volvió a esquivar a Argentina 🇦🇷 | @Simeone: "No tengo dudas que, en algún momento si las situaciones se encuentran, posiblemente pueda tener la oportunidad en la Selección @Argentina". El Cholo a Goyco en una entrevista de @afa:pic.twitter.com/8bXkndfl8F — Ovacion24 (@ovacion24) May 11, 2020 En Argentina, no hay hincha de fútbol que no se pregunte si alguna vez Diego Simeone dirigirá a la Selección. En diálogo con el exportero Sergio Goycochea, el Cholo volvió a eludir el tema: "No tengo dudas de que en algún momento, si las situaciones se encuentran, posiblemente pueda tener la oportunidad". Por ahora, sigue sin poner fechas.

