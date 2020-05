¿Mike Tyson regresará al ring a sus 53 años?: ¿cuántos millones le están ofreciendo?

El excampeón indiscutible de boxeo de peso pesado Mike Tyson se ha puesto en una forma fantástica a los 53 años. El estado físico y la disposición de Tyson para participar en exhibiciones de boxeo tiene a muchos en el mundo de los deportes de combate buscando disponibilidad para competir.

David Feldman, presidente del campeonato “Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC)” está dentro de ese grupo. Feldman le ha hecho a Tyson una oferta garantizada de $20 millones para pelear por el BKFC con la opción de elegir a su oponente entre aquellos boxeadores que actualmente represente Fieldman, como le dijo a Heavy.com.

Feldman confirmó la oferta a Heavy.com y también mencionó la posibilidad de que Tyson trabaje con la promoción de varias maneras.

“Si bien hicimos una oferta garantizada de $20 millones para que Mike [Tyson] luchara por el BKFC, estamos abiertos a muchas opciones diferentes sobre cómo podemos trabajar juntos. Obviamente, la emoción de ver el video de Mike mostrándose a sí mismo entrenando y el deseo de participar en exposiciones, nos inspiró a llegar y hacer la oferta”. Dijo Feldman.

Si no has visto algunos de los nuevos videos de Tyson, muestran que todavía tiene mucha velocidad y fuerza, que lo convirtieron en el “Hombre más rudo del planeta”. Estos videos pusieron al mundo de los deportes de combate en un frenesí, incluido uno a continuación, que se publicó en el Twitter oficial de Tyson.

El analista de ESPN Max Kellerman cuestiona cuán efectivo podría ser Tyson si regresara a la competencia hardcore. Sin embargo, un combate de boxeo a puñetazos, aunque considerado brutal para muchos, solo dura 10 minutos en su totalidad. Eso es mucho más corto que los 36 minutos que ves en el boxeo tradicional.

Tyson no ha peleado en 15 años. Su último combate tuvo lugar en 2005 y fue detenido en la sexta ronda contra Danny McBride.



Ese obviamente no fue el mejor momento de Tyson en el ring, pero prepararse para ese tipo de competencia es diferente a la preparación y ejecución requerida en una pelea de BKFC.

