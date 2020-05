MacKenzie Dern derrotó a Hannah Cifers en segundos: ¿por qué hizo historia la luchadora de la UFC?

La competidora de peso paja de la UFC, MacKenzie Dern, hizo historia el sábado por la noche en la UFC APEX, en Las Vegas, cuando obtuvo una victoria por sumisión en la primera ronda contra Hannah Cifers.

Esa impresionante victoria convirtió a Dern en la primera luchadora de la división femenina en lograr una victoria en la UFC mediante la sumisión de leglock.

Después de la pelea, Dern estaba extasiada de haber puesto su nombre en el libro de registro de la UFC.

Letting @MackenzieDern grab a hold of your leg will typically not end well 🦵 #UFCVegas pic.twitter.com/c62HfLBZG2

— ESPN MMA (@espnmma) May 31, 2020