Conmoción en Italia por la muerte de Joseph Bouasse: ¿de qué murió el joven futbolista?

Mientras los clubes retoman paulatinamente los entrenamientos grupales, el fútbol italiano se ve conmovido por la muerte de Joseph Bouasse, futbolista de 21 años que falleció a raíz de un paro cardíaco.

“La AS Roma llora la desaparición del exjugador del equipo Primavera -filial- Joseph Bouasse Perfection y abraza a sus seres queridos en este momento de gran dolor“, anunció mediante sus redes sociales AS Roma, club en el que el camerunés Bouasse permaneció durante dos temporadas en sus divisiones formativas.

Asimismo, Fiorentina también expresó sus condolencias para la familia de Bouasse tras conocer la noticia de su deceso. “Fiorentina se une a las condolencias en el mundo del fútbol por la muerte prematura de Joseph Bouasse Perfection y abraza a sus seres queridos en este momento de gran dolor”, señala el mensaje del club de Florencia.

En tanto que Antonio Rüdiger , defensor alemán que fuera compañero de Bouasse en AS Roma, también lo despidió vía Twitter: “Noticias horribles: estoy tan triste por esto. Descansa en paz, mi hermano. Un talento joven que se fue demasiado pronto de nosotros. ¡Condolencias a toda la familia!“.

Horrible news – I'm so sad about it 😓 Rest in peace, my brother ❤️🙏🏾 A young talent gone too soon from us. Condolences to the entire family! #JosephBouassePerfection 🇨🇲 #RIP pic.twitter.com/Ul8bZR4fSU

— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) May 25, 2020