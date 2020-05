Henry Cejudo anuncia su retiro tras ganar pelea: ¿por qué se va el peleador?

Después de defender su cinturón de peso gallo contra Dominick Cruz en la UFC 249, el campeón Henry “Triple C” Cejudo se retiró inesperadamente de las artes marciales mixtas.

El peleador Triple C ganó la pelea por TKO al final de la segunda ronda y obtuvo su primera defensa oficial del título de peso gallo.

Y aunque los aplausos iban y venían, y muchos alcanzaron a pensar en la que pudiera ser la próxima pelea,Cejudo dejó a más de uno atónito.

Durante su entrevista posterior a la pelea, donde habló con Joe Rogan, Triple C, de 33 años anunció que se retiró del deporte.

“Me voy a retirar esta noche, Joe. Tengo 33 años, estoy feliz con mi carrera. Nuevamente, tío Dana, quiero decir gracias por todo. Eres el hombre”, comentó el peleador.

Él continuó: “Triple C está fuera. Ustedes no tienen que escuchar mi a ** no más”, agregó.

Con su victoria sobre Cruz, Triple C mejoró su récord profesional de artes marciales mixtas a 15-2, y aumentó su racha de victorias a cinco.

El entrenador en jefe de Cejudo, Eric Albarracin, habló con Brett Okamoto de ESPN después de que el campeón defendió su título. Okamoto proporcionó el comentario de Albarracin:

“Henry ha sido el número 1 en cualquier deporte en el que haya estado haciendo más de la mitad de su vida ahora. Dicho esto, sigo creyendo que está en su mejor momento. Solo creo que está mejorando. Es un momento sombrío cuando alguien se retira en su mejor momento. Aunque lo entiendo. Hemos estado en una carrera infernal. He estado con él desde 2004. Lo ha logrado, cada objetivo que hemos establecido, lo ha logrado. Ha vencido a todas las leyendas que pusieron frente a él”, dijo.



Y agregó: “Conozco a Henry Había algo un poco fuera de esta semana. No sabía de qué se trataba. Estaba tratando de resolverlo, pero no pude señalarlo. Estaba listo para que llamara a José Aldo, Alex Volkanovski y Conor McGregor después de esta pelea, y me dijo que no. Creo que si Dana White agregara otro cero a su cheque de pago, le costaría mucho no volver, pero tal vez solo quiera seguir adelante”.



UFC 249 fue apilado con 2 peleas por el título:

Tarjeta principal

Tony Ferguson vs.Justin Gaethje – Combate de campeonato interino ligero

Henry Cejudo vs.Dominick Cruz – Combate de campeonato de peso gallo

Francis Ngannou vs.Jairzinho Rozenstruik – Combate de peso pesado

Jeremy Stephens contra Calvin Kattar – Combate de peso pluma

Greg Hardy vs.Yorgan de Castro – Combate de peso pesado

Tarjeta preliminar

Anthony Pettis vs Donald Cerrone – Combate de peso welter

Aleksei Oleinik vs. Fabricio Werdum – Combate de peso pesado

Carla Esparza vs. Michelle Waterson – Combate de peso paja femenino

Vicente Luque vs. Niko Price – Combate de peso welter

Tarjeta preliminar temprana

Bryce Mitchell vs Charles Rosa – Combate de peso pluma

Ryan Spann vs. Sam Alvey – Combate de peso semipesado