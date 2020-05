El día que Georgina Rodríguez conoció a Cristiano Ronaldo: “Temblaba frente a él”

View this post on Instagram

Por tu fuerza y valentía siempre serás nuestro HÉROE. Por protegernos de noche y de día serás nuestro ÁNGEL GUARDIÁN. Por los momentos de alegría serás nuestro AMIGO ESPECIAL. Por ese amor tan grande que nos das, por tu ejemplo y apoyo, siempre serás para nosotros, EL MÁS IMPORTANTE Y EL MEJOR DE LOS HOMBRES. TE AMAMOS PAPÁ. ❤❤❤❤❤❤#felizdiadelpadre @cristiano Felicidades a ti también papá 🌹