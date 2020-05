Escándalo en la NFL: la esposa de Earl Thomas le apuntó con una arma en la cabeza

Todas las ligas deportivas de los Estados Unidos se encuentran paralizadas por la pandemia del coronavirus. Lo mismo corre para la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). La cuarentena, sin embargo, no consiguió sacar sus figuras de las portadas de los diarios.

El caso del free safety Earl Thomas provocó un escándalo en los Baltimore Ravens. Su novia le puso una pistola en la cabeza tras encontrarlo en la cama matrimonial, desnudo y en compañía de su hermano Set y otras mujeres. La información fue publicada por el sitio TMZ.

TMZ dio detalles de lo que fue una noche de excesos y violencia. El hecho ocurrió el 13 de abril en horas de la madrugada.

De acuerdo a TMZ, cuando la policía de Austin llegó al domicilio de Thomas encontró al jugador de Baltimore Ravens corriendo por toda la casa. Su mujer lo perseguía. Ella portaba un cuchillo y en la otra mano la pistola nueve milímetros con la que lo había amenazado.

La culpa, como siempre sucede en estos casos, fue de las redes sociales. Un pecado capital que cometió la amante de Thomas: ¿acaso quería que trascendiera la información? La mujer subió a las redes sociales un video. Nina vio ese video y por los detalles del mismo dedujo que la mujer iba a encontrarse con su marido.

Fuentes policiales indicaron que la pistola estaba cargada y sin seguro. Nina declaró que su intención era asustar a Thomas y que jamás se le cruzó por la cabeza dañar a quien sigue siendo su pareja.

