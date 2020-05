Falleció Don Shula ¿Cómo murió el legendario entrenador de football profesional?

Don Shula, el legendario entrenador del equipo de football americano Miami Dolphins, quien ganó más partidos que nadie en la historia de la NFL, falleció hoy a los 90 años, anunció su equipo. En el comunicado se expresa que Shula “Partió en paz en su casa la mañana del lunes, cuatro de mayo.”

“Don Shula fue el patriarca de los Miami Dolphins por 50 años. Trajo una racha de triunfos a nuestra franquicia y puso al equipo y a la ciudad en la escena deportiva nacional,” expresó el equipo en su pronunciamiento oficial. “Nuestras oraciones y pensamientos están ahora con su esposa Mary Anne, y sus hijos Dave, Donna, Sharon, Anne y Mike.”

En su carrera de 33 años como entrenador del año 1963 al 1995, Shula llevó a Miami a alzarse con dos triunfos en el Superbowl, incluyendo la ahora histórica temporada invicta de 1972, y se convirtió en el más ganador en la historia de la NFL con un récord 328-156-6 durante las 33 temporadas dirigiendo a los Dolphins y Baltimore Colts.

Incluyendo playoffs, Shula ganó 347 patidos y hasta el 2013, su legendaria temporada invicta sigue sin haber sido superada, y sus tres récords en partidos de Super Bowl y victorias totales en la NFL continúan liderando la liga. Los equipos de Shula estuvieron constantemente entre los menos penalizados de la NFL, y fue parte del Comité de Reglas para ayudar a cambiar el deporte y orientarlo hacia uno más predominado por pases. Tuvo un récord ganador frente a todos los entrenadores contra los que se enfrentó con la excepción de Levy, contra quien tuvo un récord de 5-14 en temporada regular y 0-3 en los playoffs.

Twan Russell, ex jugador del equipo de la ciudad del sol publicó este mensaje en sus redes sociales: “Hay aproximadamente 7.8 billones de personas en el mundo, Me pregunto cuantos pueden decir que fueron impactados por el trabajo maravilloso de Don Shula.” indicó “Era un hombre imperfecto que buscaba la perfección en cada cosa que hacía. Lo logró una vez, el resto de tiempo llegó muy cerca. ¡Qué legado nos deja!”

There are nearly 7.8b people in the world. How many will say they’ve impacted as many people at @DonShula. He was an imperfect man striving for perfection and got it once. The rest of the time he came really close. What a legacy we were given. #RIPGOAT pic.twitter.com/7LzQYi2s6h

— Twan Russell (@TwanRussell) May 4, 2020