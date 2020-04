TOP 5: Noticias de Deportes – 3 de Abril de 2020

View this post on Instagram

Im Leben gibt es weitaus wichtigere Dinge als Fußball. Es ist die richtige Entscheidung, die Saison mit dem heutigen Tag zu unterbrechen und alles mögliche zu tun, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Bleibt alle zuhause, sicher und gesund! // We all love our game but in the end there are far more important things in life than football. It's the right decision to stop for now and do everything possible to stop the spread of the virus. Everybody, stay home, stay safe, stay healthy!