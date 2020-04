Cómo ver WrestleMania 36 en línea GRATIS

Streaming de Wrestlemania 36 Aquí

El brote de coronavirus ha cancelado la mayor parte de la acción deportiva y de entretenimiento del mundo, pero WrestleMania de la WWE sigue de pie para este sábado y domingo por la noche a las 7 p.m. ET.

Considerado como “El único WrestleMania demasiado grande para solo una noche”, WrestleMania 36 se dividió en dos noches de acción y se grabó en un set cerrado de la WWE Performance Center en Orlando, Florida.

A pesar de los cambios, WrestleMania 36 todavía presenta una serie de enfrentamientos de alta clase entre algunas de las mejores superestrellas de la industria.

Para ver Wrestlemania 36 de forma gratuita, primero deberá registrarse para obtener una cuenta con el servicio de transmisión de WWE Network. No se preocupe, no tiene que pagar nada, ya que su primer mes es gratis. Y, no hay compromiso, por lo que puede cancelar su suscripción en cualquier momento si decide hacerlo.

Cómo transmitir Wrestlemania 36 gratis

1. Regístrese para obtener una WWE Network Subscription (¡Obtenga su primer mes gratis! ) 2. Descargue la aplicación WWE en su teléfono inteligente, tableta, Xbox One , PS4, Roku, o sea cual sea tu opción favorita 3. Inicie la aplicación 4. Inicie sesión en la aplicación con sus credenciales 5. Mire Wrestlemania 36 en vivo y gratis

¿Cuándo es Wrestlemania 36?

Por primera vez, WrestleMania se llevará a cabo en dos dos días. El espectáculo comienza el sábado 4 de abril a las 7 p.m. ET, y continúa el domingo 5 de abril a las 7 p.m. ET.

Wrestlemania 36 – Batallas

Campeonato WWE – Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre: Dos de los más imponentes y poderosas superestrellas de la WWE colisionarán después de que McIntyre ganó el Royal Rumble. Ese evento mostró tanto a McIntyre como a Lesnar como fuerzas absurdamente dominantes, siendo McIntyre el que eliminó sorprendentemente a Lesnar antes de ganar el evento. McIntyre luego seleccionó a Lesnar para desafiar en WrestleMania, como fue su honor después de ganar el Rumble. Ahora los dos cerrarán los cuernos para el Campeonato WWE de Lesnar.

Edge vs. Randy Orton (Last Man Standing): Edge regresó sorprendentemente a la WWE en el Royal Rumble y su breve equipo con Orton fue un divertido regreso a antaño. Pero Edge se volvió contra Orton durante el Rumble, eliminando “The Viper” y encendiendo la enemistad que llevó a Orton a golpear a la esposa de Edge, Beth Phoenix, con su finalizador RKO en las últimas semanas.

John Cena vs. “The Fiend” Bray Wyatt (Firefly Funhouse Match): Wyatt, actuando como su alter ego, The Fiend, celebró el campeonato Universal hasta su sorprendente derrota ante Goldberg en WWE Super ShowDown en Arabia Saudita. Cena regresó a SmackDown recientemente para sugerir que no iba a participar en WrestleMania 36 para poder dejar que otras superestrellas fueran el centro de atención, pero Wyatt estropeó esa idea al desafiar a Cena a un combate de Firefly Funhouse.

Campeonato de mujeres crudas – Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler:

Campeonato Femenino NXT – Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair: Esta será la primera vez que un título NXT está en juego en WrestleMania. Ripley retó a Flair a enfrentarla en WrestleMania 36 por el cinturón NXT de Ripley. Con los otros campeones femeninos, Lynch y Baylee, involucrados en otras historias, Flair vs. Ripley le da una gran atención al talentoso Ripley y le ofrece a Flair su merecido lugar en la mejor cartelera del año.

Campeonato Femenino SmackDown – Bayley (c) vs. Lacey Evans vs. Tamina vs. Naomi vs. Sasha Banks (Elimination Match): Su mejor amiga, Sasha Banks, hace un buen tándem de malvados y el giro divertido fue que, mientras Baylee y Banks se burlaban del gerente general de Smackdown, Paige, continuamente agregaba más y más oponentes a la defensa del título de Bayley en Wrestlemania 36 hasta que tuvo la audacia de agregar Banks al último partido.

The Undertaker vs. AJ Styles (Boneyard Match): Styles es uno de los artistas más talentosos que la compañía tiene para ofrecer y enfrentarse a The Undertaker es un gran problema. Si bien Taker no compite tan a menudo como antes, sigue siendo una de las estrellas más populares de la industria. Esta pelea comenzó cuando The Undertaker atacó a Styles en la Cámara de Eliminación durante su partido contra Aleister Black. Styles desafió a la leyenda poco después y luego reveló que se enfrentaría a Taker en algo llamado Boneyard Match, que aún no se ha definido.

Kevin Owens vs. Seth Rollins: Rollins se hace llamar el “Mesías de la noche del lunes” y ha acumulado seguidores de aduladores en los últimos meses, ya que Rollins y Owens han estado librando una guerra entre ellos. Algunos de los aspectos más destacados incluyen a Owens que le costó a Rollins y Buddy Murphy sus títulos de equipo de etiqueta de Raw contra The Street Profits y hacer algo similar en la revancha en la Cámara de Eliminación. Ahora, Rollins y Owens se enfrentarán en Wrestlemania 36.

Campeonato Intercontinental – Sami Zayn (c) vs. Daniel Bryan: Bryan desafió a Zayn a poner su título Intercontinental en la línea en Wrestlemania 36, ​​pero Zayn no aceptaría el partido a menos que Drew Gulak pudiera vencer Shinsuke Nakamura. Eso sucedió, así que ahora Bryan tiene la oportunidad de quitarle el título de Zayn en Wrestlemania 36.

Raw Tag Team Championship – The Street Profits (c) vs. Austin Theory & Angel Garza: Andrade y Garza debían desafiar a Montez Ford & Angelo Dawkins, alias The Street Profits, por los títulos del equipo de etiqueta de Raw en WrestleMania 36. Pero Andrade sufrió una lesión y ahora está siendo reemplazado por el debut de Theory de Austin.

Campeonato de Parejas – SmackDown – The Miz & John Morrison (c) vs. The New Day vs. The Usos (Ladder Match): The New Day y The Usos han proporcionado toneladas de derrames y emociones a lo largo de los años con su intensa rivalidad en equipo. Los dos tuvieron la oportunidad de desafiar a The Miz y John Morrison por los títulos de la etiqueta SmackDown, pero cuando los campeones interfirieron en su partido, ambos equipos tendrán la oportunidad de engancharse el campeonato en Wrestlemania 36.

Campeonato femenino por parejas – The Kabuki Warriors (c) vs. Alexa Bliss & amp; Nikki Cross: Bliss fue perseguida durante semanas por Asuka y Kairi Sane hasta que finalmente logró una victoria individual sobre Asuka para forzar la lucha por el título entre los dos equipos. Esta es una revancha de Hell in a Cell donde Bliss y Cross perdieron sus títulos ante The Kabuki Warriors. ¿Será repetición o venganza?

Aleister Black vs. Bobby Lashley: Black parece que está subiendo de rango. The Undertaker lo ayudó a la victoria contra AJ Styles en la Cámara de Eliminación. Ahora consigue a Bobby Lashley en Wrestlemania 36 en un enfrentamiento que se agregó solo un par de semanas antes de la mejor cartelera del año.

Elias contra King Corbin: Elias y Corbin han estado luchando en las últimas semanas con Corbin acordando enfrentarse a Elias en Wrestlemania 36 después de que el ex jugador de fútbol profesional Rob Gronkowski presionó para que los dos se enfrentaran.

Otis vs. Dolph Ziggler: Otis está enamorado de Mandy Rose, pero Ziggler es la niña de sus ojos. Aparentemente, a Ziggler le encanta torturar a Otis por el asunto, por lo que desafió a Otis a un combate en Wrestlemania 36 para poder avergonzar al zoquete frente a Rose en el escenario más grande de todos.

¿Quién es Goldberg Wrestling en Wrestlemania?

Goldberg estaba programado para defender su campeonato universal contra Roman Reigns en Wrestlemania 36, ​​pero ese partido parece haber sido eliminado después de que Reigns se retiró del evento debido a las preocupaciones sobre el coronavirus. Se espera que Goldberg defienda su título en la tarjeta, pero la WWE no ha anunciado oficialmente quién será su oponente. Esa es probablemente una historia que surgirá durante el espectáculo.

¿Por qué Roman Reigns no lucha en Wrestlemania 36?

Reigns reveló en una publicación de redes sociales en Instagram que quería ” para tomar una decisión para mí y mi familia “. Básicamente, Reigns decidió quedarse al margen debido a las preocupaciones de COVID-19.

Reigns recientemente se tomó un tiempo libre de la WWE debido a una recurrencia de leucemia, pero regresó en febrero de 2019 declarando ,” La buena noticia que estoy en remisión”. El historial de salud de Reigns lo pone en mayor riesgo si contrae COVID-19.

