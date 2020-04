La sinceridad de una gloria del United: “Jugar contra Messi fue devastador”

El respeto que inspira Lionel Messi entre sus rivales se manifiesta de diversas maneras. Está el elogio desmesurado y el dramático recuerdo de aquellos que lo padecieron. Este es el caso del exdefensor de Manchester United Rio Ferdinand.

El ahora comentarista televisivo recordó la final de la UEFA Champions League de la temporada 2010/2011. En aquel partido disputado en el Estadio de Wembley, su equipo cayó 3 a 1 ante los dirigidos por Pep Guardiola.

“El problema es que es tan chico y rápido que te pasa por abajo. El Barça nos dio una absoluta lección en Wembley. Jugar contra Messi en esa final fue devastador porque hace lo que quiere dentro de un partido”, dijo.

"Barcelona nos dio una verdadera lección en Wembley. No había nada que hubiéramos podido hacer para evitar que levantaran la Champions League. Giggs, Scholes y yo nos sentimos sumamente avergonzados por meses".

Aquella tarde londinense, el rosarino convirtió el segundo gol de su equipo, el 2 a 1 parcial. Antes, Pedro Rodríguez había adelantado al Culé y Wayne Rooney había igualado el marcador para los ingleses. El tercero del FC Barcelona correría por cuenta del delantero David Villa.

“Intentaba golpearle con el brazo en el pecho y él pasaba por debajo. Íbamos a presionar con Vidic y no tocábamos nada: ni jugador ni balón. En el vestuario todos pensábamos que sin Messi, probablemente habríamos ganado a aquel Barcelona“, dijo en diálogo con BT Sport.

Esa no fue la única vez que enfrentó al delantero argentino. Dos años antes, en Roma, el FC Barcelona y Manchester United se habían visto las caras en otra final de UEFA Champions League, la correspondiente a la temporada 2009/2010.

