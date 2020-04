El día que Barcelona le ganó al Madrid la pulseada por Neymar

A finales de la década pasada, Neymar debutaba en el Santos y en Brasil aventuraban que ese delantero delgado y de apariencia frágil sería el futuro del fútbol de su país. Como ocurrió con Lionel Messi, el comienzo de la carrera del astro pudo haberse dado fuera de su país natal. Precisamente en España.

El expresidente de Real Madrid Ramón Calderón reveló en una entrevista que el Merengue tuvo la gran chance de fichar al delantero cuando este todavía no había asomado en la Primera del Peixe. La historia cuenta que un joven Neymar viajó a Madrid para hacer una prueba en la cantera del equipo español.

“Él hizo una prueba muy joven y los que lo vieron, no sé quiénes fueron, pensaron que no era todavía el momento para que viniera al Real Madrid. Y eso ocurre muchas veces porque hay muchos jugadores que vienen siendo muy jóvenes para probar y no todos pueden quedarse en el Real Madrid porque no todos, en el momento que llegan, muestran las cualidades necesarias para jugar en el Real Madrid“, le contó Calderón al canal libanés Al Mayadeen.

Calderón llegó al Consejo Directivo del Real Madrid en el año 2001. Cinco años más tarde sería elegido presidente del club. Lo dirigió entre 2006 y 2009.

Por entonces, en Santos ya se hablaba de Neymar. Había llegado al club en el año 2003. Se destacó en todas las categorías hasta 2009. El 17 de marzo de ese año, con apenas 17 años, hizo su debut profesional. Ingresó en un partido ante el humilde Oeste por el Campeonato Paulista.

Lejos de lamentarse, Calderón justifica al Merengue: “Es muy difícil jugar en este equipo. La afición es muy exigente porque ha visto jugar a los mejores y, aquí, el aficionado no anima porque a su equipo porque simplemente sea su equipo, sino cuando lo hace bien. La identificación del seguidor con el Real Madrid no es con su equipo y no es una identificación localista o regionalista, es una identificación con el éxito”.

Neymar regresó a Brasil y siguió formándose en Santos. En 2011, dos años después de su debut, levantaría la Copa Libertadores de América. En diciembre de ese año, los brasileños enfrentaron al FC Barcelona por la final del Mundial de Clubes, en Yokohama. Fue la primera vez que los Culés lo vieron jugar en vivo y en directo.

¡Señores!, que no hay dinero. El Barça es uno de los pocos equipos que ha necesitado un ERTE, ¿cómo va a fichar a Neymar y Lautaro? pic.twitter.com/51AAbv0s1y — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) April 18, 2020

Llegaría al club a mediados de 2013. Tras su partida a Paris Saint Germain, Real Madrid volvió a la carga por él. Esta vez de la mano del astuto Florentino Pérez, quien intentó sacar provecho del desgaste en la relación entre el padre y agente del futbolista y Josep Maria Bartomeu, presidente Blaugrana. No lo consiguió.

Ahora, el brasileño es el máximo anhelo del equipo de Quique Setién de cara al próximo mercado de pases.

