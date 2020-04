TOP 5: Noticias de Deportes – 22 de abril de 2020

El astro brasileño confiesa que Real Madrid es su gran sueño trunco, el portugués Joao Félix es seguido de cerca por un gigante de la Premier League, Fabio Cannavaro confiesa los problemas que tuvo al llegar al Madrid, Robin van Persie cuestionó a su compatriota Van Gaal y La Liga salva económicamente a la Real Federación Española.

Pelé🎙 "Hubiera sido increíble jugar en el Madrid, con tal historia, pero no me arrepiento de quedarme y jugar mi carrera en Santos. El deseo de quedarme en casa fue más fuerte, también mi futuro". #pele #realmadrid #Rojadirectapty pic.twitter.com/6KeQnSjsbr

El astro brasileño Pelé aseguró que el sueño frustrado de su carrera es haber jugado en Real Madrid. Solo vistió las camisetas de Santos y Cosmos.

El tres veces campeón del Mundo con Brasil elogió al prócer Merengue Alfredo Di Stéfano: “Es una pena que no haya suficientes vídeos de sus actuaciones, sin duda sería más popular. Sin duda, es uno de los estándares en lo que se considera el mejor”.

🇮🇹 Cannavaro se confiesa sobre su etapa en el Real Madrid:

🗣️ "Lo pasé mal los primeros meses, el fútbol era totalmente diferente, más individual"

🗣️ "No tenía casa, vivía en un hotel. Llamé a Capello y le dije que no aguantaba más y quería descansar, pero él me dijo que no" pic.twitter.com/EfzsYEWOG2

