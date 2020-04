TOP 5: Noticias de Deportes – 1 de Abril de 2020

Messi volvió a ser el centro de atención tras su comunicado en el que le vuelve a pegar a la dirigencia del FC Barcelona, el futbolista de la Premier League que incumplió la cuarentena y chocó, la emotiva carta de Cannavaro, la confesión de Pirlo y el difícil momento que vivió Pepe Reina. Estas son las noticias más importantes del día.

1. Messi se llevó todas las portadas en España

📰🇪🇸 Tras el duro comunicado contra la dirigencia del Barcelona y el anuncio de la rebaja en su sueldo, Messi acaparó las portadas de los principales diarios de España.https://t.co/E3h7KWE9NU — Diario Olé (desde 🏡) (@DiarioOle) March 31, 2020

Tras el duro comunicado en el que el capitán del FC Barcelona reconocía que el plantel profesional aceptaba la reducción salarial del 70% debido a la crisis económica que atraviesa el club y en el que aprovechó para pegarle a la dirigencia, el atacante argentino fue el protagonista de las tapas de varios medios.

Diario AS, Marca, Mundo Deportivo, Sport, y hasta el diario deportivo francés L’Equipe destacaron la figura de Messi; este último fue el más polémico al compararlo con el revolucionario Ernesto “Che” Guevara.

Lionel Messi en une du journal L'Équipe ce mardi 31 mars. Le journal > https://t.co/fmp0BE5oAx pic.twitter.com/h2t7RHECyZ — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 30, 2020

Messi, entre otras cosas, había dicho: “nos sorprende que desde dentro del club trataran de ponernos bajo la lupa e intentara sumarnos presión”, en claro descontento con la cúpula dirigencias comandada por Josep Maria Bartomeu.

2. Polémica en la Premier League

#PL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 😕El capitán del Aston Villa ha sido cazado después de saltarse la cuarentena y tener una accidente con su vehículohttps://t.co/y5IYKs0Bhk — Diario SPORT (@sport) March 31, 2020

La liga profesional de fútbol se escandalizó con la reciente noticia del capitán de Aston Villa, el inglés Jack Peter Grealish, quien no solo no cumplió con la cuarentena implementada por el primer ministro Boris Johnson, sino que también chocó con su camioneta.

El motivo del accidente del futbolista de 24 años pareciera ser peor aún. Según los medios de su país, Grealish perdió el control de su Range Rover por manejar en pantuflas.

“Estamos profundamente decepcionados porque uno de nuestros jugadores ignoró los consejos del Gobierno. Será multado y todo lo que se recaude será donado”, manifestaron las autoridades del Aston Villa.

3. La emotiva carta de Cannavaro

Fabio Cannavaro, ídolo de la Juventus, campeón del mundo con Italia en Alemania 2006 y actualmente entrenador del Guangzhou Evergrande de China escribió unas palabras para la sociedad italiana en medio del difícil momento que vive a causa del coronavirus (es el país con más víctimas fatales).

“Lo que le está sucediendo a nuestro país ahora me está llenando de ansiedad y dolor. No puedo describir lo horrible que es ver a Italia sufrir así, ver tantas vidas perdidas cada día. Mi corazón está con todas las personas que han sido afectadas y especialmente con aquellas que han perdido a alguien con quien estaban cerca”, decía, entre otras cosas, la emotiva carta del ex capitán de La Azzurri.

4. Pirlo: “El Barcelona me está esperando”

ESTO DIJO EL ITALIANO || (VIDEO) Pirlo se ofrece para dirigir al FC Barcelona https://t.co/1I0kJNwNpp pic.twitter.com/tCgGxqGZZ9 — Ecuagol (@ECUAGOL) April 1, 2020

Otro experimentado ex futbolista italiano y también campeón del mundo en 2006 reconoció en un vivo de Instagram que aún no tiene muchas solicitudes, pero que ya tiene el personal listo porque quizás sus ofertas lleguen desde el extranjero para tomar la dirección técnica. “El Barcelona me está esperando”, ¿lo habrá dicho en serio?

Además reconoció que empezó a tener intenciones de ser técnico cuando lo dirigió Antonio Conte en la Juventus: “Es de los mejores entrenadores que tuve”.

5. “Me asusté cuando me faltó el aire durante 25 minutos”

Pepe Reina, el histórico arquero español que milita actualmente en el Aston Villa, dio positivo al #coronavirus y relató uno de los momentos más duros que atravesó con los síntomas: "Tuve miedo. Me faltó el aire por 25 minutos". pic.twitter.com/1R8PHa97oB — SportsCenter (@SC_ESPN) March 31, 2020

El portero español del Aston Villa, Pepe Reina, reconoció el difícil momento que tuvo que afrontar tras haber dado positivo en el test de coronavirus.

“Estuve aislado desde que noté los primeros síntomas del virus. Tuve fiebre, tos, dolor de cabeza que nunca pasaba, me sentía cansado. Me asusté cuando me faltó aire durante 25 minutos, como si mi garganta se hubiera cerrado y el aire no pudiera pasar”, concluyó Reina que se encuentra en recuperación.