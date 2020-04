TOP 5: Noticias de Deportes – 14 de abril de 2020

Maximiliano Rodríguez, capitán de Newell’s y amigo de Lionel Messi, negó haber hablado con el rosarino acerca de su regreso al fútbol argentino, el FC Barcelona inicia acciones legales contra Emili Rousaud, el argentino Paulo Dybala retoma los entrenamientos luego de haber sufrido coronavirus, Real Madrid se interesa por dos volantes centrales y Paris Saint Germain busca a un suplente de calidad para Keylor Navas. Las noticias más importantes del día.

#Messi aclara, por redes sociales, tres cosas: que NO se ira al #Inter de #Italia , que NO le pago la fianza a #Ronaldinho y que NO volvera a #Newells . pic.twitter.com/CEn3oA2bkC

— Fútbol en Línea (@futbolinea) April 10, 2020