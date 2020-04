TOP 5: Noticias de Deportes – 25 de Abril de 2020

Paolo Maldini asegura ser el “jugador más perdedor de la historia”, Lionel Messi es el mejor futbolista de los últimos 25 años, la advertencia de La Liga a los clubes españoles que se nieguen a jugar, el elogio de Ernesto Valverde para Messi y Dani Alves no descarta retirarse en Boca Juniors de Argentina. Las noticias más importantes del día.

1. Paolo Maldini, sin casete



El exdefensa italiano Paolo Maldini sacudió al mundo del fútbol con su reciente declaración sobre su carrera futbolística, la que culminó con sinfín de títulos bajo el brazo pero que le quedó la espina de no poder consagrarse en un Mundial.

Durante un vivo de Instagram con su amigo y excompañero de seleccionado de Italia, Christian Vieri, la leyenda viviente del Milan pateó el tablero y sorprendió a todos. “Yo soy el jugador más perdedor de la historia. Explico el razonamiento. Gané muchísimo, cinco Champions, pero también perdí tres finales, una Supercopa europea, tres Intercontinentales, una final y una semi en Mundiales, una final de Eurocopa, y podría seguir”, argumentó su afirmación Paolo.

No obstante, agregó: “Tuve la suerte de ganar mucho y vi estas finales perdidas como algo que forma parte del juego, acepté todo, honestamente”.

Si Maldini se considera perdedor, ¿qué le quedará al resto?

2. Leo Messi, el mejor de los últimos 25 años

Messi y Batistuta, los únicos dos argentinos entre los mejores 25 futbolistas de los últimos 25 años, según la revista Four Four Two. Mirá el ránking completo 👇https://t.co/wdTFefsji8 — TyC Sports (@TyCSports) April 24, 2020

Actualmente bajo cuarentena obligatoria en su Casteldefels residencial, a Leo Messi no le hace falta jugar al fútbol para seguir sumando distinciones y galardones a sus vitrinas.

Ahora, el prestigioso magazine deportivo británico Four Four Two anunció al crack del FC Barcelona como el mejor futbolista de los últimos 25 años.

“¿Qué más hay que decir? El mejor jugador de los 25 años de Four Four Two también tiene tan buena reputación como cualquier otro en la corona de todos los tiempos, ya que ha combinado el brillo con la consistencia en un grado que rara vez hemos visto antes. Messi ha marcado 603 goles en 687 partidos para el Barcelona, pero esas estadísticas siempre se perciben un poco reductoras cuando se trata de resumir su influencia. No sólo es un anotador de goles, no sólo un creador de oportunidades y no sólo un pasador y regateador de clase mundial, Messi es todo lo anterior y más. Simplemente, el mejor”, destacó la revista.

El portugués Cristiano Ronaldo y el francés Zinedine Zidane, hoy entrenador del Real Madrid, completan el podio de este selecto ranking.

3. Javier Tebas advierte a los clubes de La Liga

.@Tebasjavier “Estoy seguro de que vamos a acabar la competición y de que va a haber descensos”.

El presidente de @LaLiga ha afirmado en el Foro #ADEAConecta que “la actividad deportiva volverá cuando Sanidad lo permita”.

Nota de prensa y confencia en https://t.co/KdREuXmsxW pic.twitter.com/8zpAGny2VY — ADEA (@directivosAdea) April 24, 2020

Protagonista de una de las charlas virtuales de ADEA (Asociación que agrupa a los directivos y ejecutivos de las empresas aragonesas), Javier Tebas, presidente de La Liga, lanzó una advertencia en medio de las opiniones opuestas por el reinicio del fútbol en España.

“Si algún club se negara a jugar, estando ya la autorización de sanidad, sería sancionado perdiendo sus partidos como ha pasado antes”, aseguró Tebas durante el foro.

Asimismo, aseguró: “Estoy convencido de que tanto La Liga como La Liga Smartbank se finalizarán antes o después, en eso estamos enfocados. Está fuera de la mesa la posibilidad de ampliar las categorías, habrá ascensos y descensos en caso de cancelación por fuerza mayor”.

4. Ernesto Valverde, rendido a los pies de Messi

El ex DT "Culé", Ernesto #Valverde, habló de #Messi: "Leo es fácil de entrenar y con un gran impulso con respecto al grupo, porque tiene una gran ambición por ganar". Agregó: "Entrenarlo no se puede comparar con nada. Si verle jugar de lejos impresiona, hacerlo de cerca aún más". pic.twitter.com/N7ceKtKuII — Balón Mundial (en casa 🏡) (@balon_mundial) April 24, 2020

Protagonista de una videoconferencia con la Federación Vasca de Fútbol (FVF), Ernesto Valverde volvió a llenar de elogios a un exdirigido suyo en el FC Barcelona: Lionel Messi.

“Entrenarlo no se puede comparar con nada… Si verle jugar de lejos impresiona, hacerlo de cerca, aún más”, señaló Valverde, quien aún continúa sin trabajo tras su salida del club culé.

Sobre su afirmación, argumentó: “Es muy difícil decirle a Messi si has visto a éste u otro cuando él está haciendo en el entrenamiento algo que ni siquiera has visto tú”.

“Leo es fácil de entrenar y con un gran impulso con respecto al grupo, porque tiene una gran ambición por ganar”, destacó Valverde sobre el rol que cumple Leo dentro de la plantilla blaugrana.

Con Valverde en el banquillo y Messi dentro del campo de juego, el Barcelona levantó dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopa de España. Pero los mazazos en Champions League a manos de Roma y Liverpool fueron determinantes para el despido del DT vasco.

5. ¿Dani Alves se retira en Argentina?

Si bien mantiene un vínculo contractual con Sao Paulo de Brasil, Dani Alves sorprendió a sus seguidores con una inesperada declaración en la que vislumbra su posible futuro en el fútbol.

Durante un Instagram Live con el relator argentino Andrés Cantor (Telemundo), el exlateral brasileño del Barcelona no descartó la posibilidad de retirarse en un grande de Sudamérica: Boca Juniors.

“Ja, ja, la verdad que no estaría mal terminar en Boca. La gente sabe el cariño que siento por Boca”, comenzó Alves al ser tentado por el periodista. Y al instante, subió la apuesta: “No es porque la gente dice: ‘Boca, es un grande y bla bla bla’. Siempre Boca me despertó algo diferente. Hay algunas situaciones que te identifican con ellos, me pasó como cuando fui a Barcelona”.

Tiempo atrás, Dani Alves despertó a los hinchas de Boca con una contundente frase mientras hablaba con sus seguidores de Instagram: “¡Soy de Boca la concha de su madre!”.

