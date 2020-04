Filipe Luis reveló por qué nunca cambió camiseta con Messi

Si hay algo que distingue a Lionel Messi es la admiración y muchas veces la idolatría que inspira entre sus colegas. Hasta los propios futbolistas del Real Madrid se rindieron ante el capitán del FC Barcelona.

Esta semana, en Brasil circularon declaraciones del experimentado lateral de Flamengo Filipe Luis. El exjugador de Atlético de Madrid hizo una curiosa confesión acerca de su rivalidad deportiva con el argentino.

«A Leo siempre le he pegado para poder frenarlo y nunca me reprochó nada. Lo admiro mucho por su fútbol. ¿Por qué nunca le pedí la camiseta? Porque yo entro al campo de juego para ganar, no para decir que jugué contra él», declaró en diálogo con la revista Panenka.

El brasileño sabe de lo que habla. Enfrentó en 26 ocasiones al vigente ganador del Balón de Oro. Lo tuvo que marcar 21 veces con la camiseta del Colchonero y cinco con la del Deportivo La Coruña. En uno de esos partidos, cuando aún era jugador rojiblanco, se fue expulsado por una patada sobre el rosarino.

«Todo el mundo sabe lo que pienso de Messi. Creo que lo único que hay que hacer en estas épocas es disfrutar de lo que hace dentro de la cancha, porque no sé cuántos años o cuántas décadas pasarán hasta que aparezca otro jugador así. Messi debería ganar siempre el Balón de Oro«, agregó.

El experimentado futbolista asegura que nada lo fastidia más que ver a un compañero suyo pidiendo una foto o solicitando una camiseta. La mayoría de las veces que enfrentó a Messi le tocó perder. La bronca, en ese contexto, es doble.

«Messi es el mejor del Barça. Hace goles, da asistencias o empieza las jugadas de los goles en todos los partidos en los últimos diez años. Mi rivalidad con él es infinita dentro del campo, pero fuera mi admiración también es infinita. Él es argentino, juega en un rival, no gano nada hablando bien de él. Pero soy sincero», había dicho en 2019.

Dos semanas atrás, otro veterano del fútbol brasileño como lo es Felipe Melo había revelado una particular historia con el astro Culé. En esa ocasión, el capitán de Palmeiras contó el plan que implementó del seleccionado brasileño para frenar al 10 de Argentina en un partido por Eliminatorias Sudamericanas.

Dunga, por entonces DT de Brasil, dio la orden a sus dirigidos de turnarse para derribar con faltas al atacante albiceleste.

