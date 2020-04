Pertenece a Real Madrid, pero le abrió la puerta al Barcelona

View this post on Instagram

🔴⚪️Tremendous teamwork today playing outnumbered. We‘ve kept a great winner mentality until the last minute. It would not have been possible without our fans. This is Arsenal!🙌🏻🙌🏻 🔴⚪️Enorme trabajo del equipo hoy con uno menos. Hemos demostrado una gran mentalidad ganadora hasta el último minuto. Sin nuestra afición no habría sido posible. Esto es el Arsenal!🙌🏻🙌🏻 @Arsenal #Gunners #PremierLeague #Teamwork #WinnerMentality #Victory #3points