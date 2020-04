El mensaje de Iniesta que ilusiona a los hinchas del Barcelona

La pandemia del coronavirus golpea especialmente al excapitán del FC Barcelona Andrés Iniesta. En Albacete, municipio del que es oriundo, el virus registra mayor número de contagiados que en países como Japón y Corea del Sur.

El campeón del mundo con España en 2010 vive en Kobe junto a su familia desde hace dos años. El servicio médico nipón fue uno de los que mejor controló el avance de la pandemia que aterra al mundo: «Desde aquí las noticias corren y se está muy pendiente, además a nivel familiar lo vivimos todo con angustia y mucha preocupación».

🤩🔝 El gran @andresiniesta8 envía este mensaje para nuestros bomberos del @Sepei_Albacete que siguen montando sin descanso (hoy, 4️⃣5️⃣ ➕) las camas que él ha donado ❤ para atender más personas afectadas por COVID-19‼Gracias, crack‼ No pararemos‼#EsteVirusLoParamosUnidos🤝🏼 pic.twitter.com/x3fxF5ipRx — Diputación de Albacete (@dipualba) April 7, 2020

El futbolista brindó una entrevista a El Transistor de Onda Cero para contar cómo sobrelleva la cuarentena. De paso, aprovechó para hablar sobre su futuro deportivo. El emblema del Blaugrana no le cerró la puerta a un posible regreso al club que lo vio nacer.

«Mi sitio ahora es seguir jugando al fútbol y a lo mejor este tiempo de relax me da para seguir algo más. Tengo contrato hasta el 2021 y este año estoy bastante motivado, con ganas de volver a jugar y sentir esos momentos con el balón y el césped»

Muchas veces la prensa especuló con una posible vuelta de Iniesta. Así sea para vestir por última vez la camiseta del FC Barcelona.

👀 Radomir Antic, el genio que vio la magia de @andresiniesta8 antes que nadie pic.twitter.com/oNlC7cIv36 — Goal España (#QuédateEnCasa 🏠) (@GoalEspana) April 7, 2020

El nacido en Fuentealbilla sabe que su futuro está en la Ciudad Condal. Según él, si al término de su contrato en Japón le quedara resto para seguir jugando al fútbol, podría probar una temporada más dentro del campo de juego del Camp Nou. Caso contrario lo espera un puesto en la secretaría deportiva.

Iniesta, al igual que Xavi, quiere ser entrenador: «El tema de entrenador es algo que me va apeteciendo, me va diciendo alguna cosa. Me encantaría volver al Barça en algún momento de mi vida porque esta es mi casa».

Hablando de entrenadores, El Cerebro recibió este lunes una dura noticia: la muerte por coronavirus del DT serbio Radomir Antic. Una historia de los comienzos de su carrera justifica la despedida que le dedicó en las redes sociales.

Todo mi cariño para familia y amigos. Descansa en paz 🙏🏼 pic.twitter.com/KyefQnmr8U — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) April 7, 2020

Al emblemático técnico, fallecido a los 71 años, se lo considera el descubridor del futbolista Manchego.

En 1996, lo subió a entrenar con el primer equipo del FC Barcelona. Iniesta había sido captado por La Masía apenas un año antes, tras coronarse como el MVP de un prestigioso torneo del fútbol juvenil español.