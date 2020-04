TOP 5: Noticias de Deportes – 16 de Abril de 2020

El sueco Alexander Isak es el plan B del FC Barcelona para la delantera, Juventus le ofrece a Paulo Dybala un contrato vitalicio, Paris Saint Germain le pide al Inter de Milán una rebaja por el pase de Mauro Icardi, el Real Madrid sigue de cerca a un delantero de la Premier League y el arquero Loris Karius recordó sus errores en la final de la Champions League 2018. Las noticias más importantes del día.

El FC Barcelona ya eligió a un delantero por caso de que Inter de Milán no quiera venderle al argentino Lautaro Martínez.

Se trata del sueco Alexander Isak, joven atacante de la Real Sociedad. El club Culé deberá apurarse: Borussia Dortmund tiene una opción de recompra por 33 millones de dólares.

Juventus le ofreció un contrato estelar al argentino Paulo Dybala, cuyo vínculo con el club de la Serie A finaliza a mediados de 2022.

La idea de la Vecchia Signora es que el delantero se convierta en “El nuevo Del Piero“. Actualmente, Dybala es el quinto futbolista mejor pago del Calcio detrás de Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuaín, De Ligt y Romelu Lukaku.

En un encuentro que se realizó por videoconferencia, un emisario del club le ofreció al agente del futbolista quedar en la misma escala salarial que CR7.

Paris Saint Germain solicitó al Inter de Milán que baje el precio del delantero argentino Mauro Icardi, cuyo pase sigue siendo propiedad del club de la Serie A italiana.

Icardi está valuado en 76 millones de dólares. Los parisinos no pueden pagar esa cifra debido a la crisis económica en que derivó la cuarentena por coronavirus.

En Inter no saben qué hacer. La indecisión pasa por lo siguiente: PSG quiere comprar a Icardi no para quedárselo sino para venderlo a la Juventus, rival directo del equipo de Antonio Conte en el Calcio.

El delantero del Arsenal Pierre Emerick Aubameyang es el plan B del Real Madrid en caso de el Merengue que no pueda quedarse con el noruego Haaland.

El gabonés tiene una cláusula de rescisión de 56 millones de dólares. Zinedine Zidane lo considera apto para ser el suplente de Karim Benzema.

Throwback to the 2018 Champions League final.

The madness of Loris Karius and the brilliance of Gareth Bale! 😍👏pic.twitter.com/0AVJ5828wZ

— Football HQ (@FootbaII_HQ) April 9, 2020