TOP 5: Noticias de Deportes – 13 de marzo de 2020

La Liga suspende todos sus partidos por las próximas dos semanas, Cristiano Ronaldo se recluye en Portugal para evitar contagios de coronavirus, el Real Madrid pone en cuarentena a toda la plantilla, en la Serie A de Italia se confirma otro caso del virus que alarma al mundo y el argentino Carlos Tevez fue descartado para disputar los Juegos Olímpicos. Las noticias más importantes del día.

El ente organizador del campeonato de Primera división de España no descartó que la medida pueda extenderse en el tiempo.

La Juventus vive horas de incertidumbre y alerta máxima tras la confirmación del caso de coronavirus en la plantilla del equipo de Turín.

En ese senido, los italianos determinaron la cuarentena de todos el plantel, aislado en el Hotel J, donde habitualmente concentran los dirigidos por Maurizio Sarri.

Cristiano Ronaldo, sin embargo, no se encuentra junto a sus compañeros. El portugués decidió abandonar Italia tras conocer el positivo de Daniele Rugani. Se recluyó en la Isla de Madeira, su ciudad natal. Allí está en compañía de su novia y sus hijos sin tener contacto con ninguna otra persona.

OFICIAL. La vuelta de los Octavos de Champions entre Manchester City y Real Madrid ha sido pospuesta. No se jugará el martes. La decisión se tomó en conjunto con la UEFA y responde a la confirmación de que el Madrid entró en cuarentena (un positivo por Coronavirus en baloncesto). pic.twitter.com/Dmy2Arm0ZT

El equipo que dirige Zinedine Zidane fue puesto en cuarentena, luego de que un jugador del equipo de baloncesto del Real Madrid fuera diagnosticado con coronavirus.

Confirmada la suspensión de la Liga por las siguientes dos semanas, tampoco hay fecha prevista para el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. El “Merengue” debe visitar al Manchester City de Pep Guardiola. En la ida cayó 2-1 en el Santiago Bernabéu.

Se trata del delantero de la Sampdoria Manolo Gabbiadini . “Quiero darle las gracias a todos por los mensajes, pero estoy bien, no os preocupéis. Seguid las normas, quedaros en casa y todo se arreglar”, se expresó el futbolista en las redes sociales.

A los 36 años, el delantero de Boca Juniors Carlos Tevez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Fue clave para que el último fin de semana su equipo se corone campeón de la Superliga Argentina.

Un rumor periodístico lo vinculó nuevamente con la Selección de su país, como posible integrante del equipo que competirá en Tokyo 2020.

Sin embargo, Fernando Batista, entrenador del Sub 23 argentino, le cerró la puerta para los Juegos Olímpicos. Aseguró que no tiene pensado llevar al astro de Boca ni a ningún otro futbolista que no sea juvenil.