¿Philippe Coutinho se va de Barcelona para Chelsea?

Al parecer Chelsea quiere a Philippe Coutinho de Barcelona, según Sport. El club londinense manifestó abiertamente su deseo de contratar al atacante brasileño Coutinho en el próximo mercado de pases de verano; el club catalán, dueño de su pase, quiere que sea una venta por una suma cercana a los 100 millones de dólares.

Según reportes, el Chelsea ya habría contactado al Barcelona para saber las condiciones de un posible préstamo y hasta se han comunicado con el entorno del atacante que actualmente viste la camiseta del FC Bayern München (Alemania) para saber sus intenciones.

Coutinho jugó seis temporadas en Liverpool FC

🚨 El Chelsea quiere a Coutinho en verano 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ahora cedido en el Bayern, tiene complicado su futuro en el Barça y apunta a la Premier

El brasileño ha brillado en la Premier League con la camiseta del Liverpool FC (Inglaterra) donde jugó seis temporadas y ha marcado 54 goles. A pesar de su gran desempeño con Los Reds, Peter Moore, director deportivo del último campeón de la Champions League fue muy crítico con él. “Si se acuerdan, cuando se fue hace dos años, hubo un cambio completo en el estilo de juego y apenas perdimos un partido en el resto de la temporada. No quiero faltar al respeto a Coutinho, pero él tenía una forma diferente de entender el fútbol. El dinero que nos dio sirvió para traer a Alisson Becker”, expresó Moore a un grupo de hinchas del Liverpool en Ciudad del Cabo, el pasado mes de febrero.

Coutinho tiene 7 goles en 27 goles de esta temporada

❗️👀 Peter Moore, sobre la marcha de Coutinho del Liverpool: "Si os acordáis, cuando se fue hace dos años, hubo un cambio completo en el estilo de juego y apenas perdimos un partido más en el resto de la temporada"

https://t.co/IXfIpHjMKk — Mundo Deportivo (desde 🏠) (@mundodeportivo) February 12, 2020

El jugador de 27 años anotó 54 goles y proporcionó 45 asistencias en 201 apariciones en el centro del campo durante su tiempo en el Liverpool. Tiene siete goles y ocho asistencias en 27 goles esta temporada, pero se ha relacionado con un alejamiento de verano del Camp Nou, y se dice que varios clubes están interesados en llevarse al jugador.

Coutinho quiere salir del Barca

Coutinho no está contento en el Barça y “cree que lo mejor es buscar una salida”, según reportó la Cadena SER, el pasado mes de junio. “El brasileño, en conversaciones con gente de su entorno y de su máxima confianza, ha reconocido que está triste porque las cosas no le han salido como esperaba a pesar de tener grandes expectativas e ilusión y no ha conseguido adaptarse al equipo. Este es el mensaje que el jugador y sus agentes le han trasladado también al FC Barcelona, que ya sabe que el brasileño quiere salir”, según informaron diferentes fuentes del club a la SER.

Por otro lado, hay muy pocos equipos que puedan pagar un traspaso de unos 105/110 millones de euros, que es el precio con el que el Barça habría conseguido amortizar al futbolist.

Chelsea estaría interesado en Coutinho para que vuelva a brillar

No es secreto que Coutinho tuvo una mala temporada en FC Barcelona. Nada comparado cuando etuvo en Liverpool. Por lo que Chelsea estaría interesado en la incorporación de Coutinho para convertirlo en una de las estrellas del equipo que dirige Frank Lampard, según Sport.Según informa el medio, los londinenses buscarían también una cesión para que Coutinho regresara a Inglaterra, donde brilló en el Liverpool.

Cabe recordar que Coutinho ya estuvo en la órbita del Chelsea para suplir a Eden Hazard al Real Madrid, pero los ingleses fueron sancionados por la FIFA sin poder fichar y no pudieron tratar el fichaje del brasileño.

Coutinho pasó por el Inter de Milan

Coutinho surgió del Vasco da Gama (de su país natal), pasó por el Inter de Milan, Espanyol y Barcelona (España), Liverpool y Bayern München. Con su selección estuvo en la Copa del Mundo de Rusia 2018 y se coronó campeón de la Copa América que se disputó en su país en el 2019.

Posible traspaso del argentino Lautaro Martínez

Otro que aparece en el radar de Phil es el Inter de Milan (Italia), que podría incluir su ficha en un posible traspaso del argentino Lautaro Martínez, principal objetivo culé en el próximo mercado de fichajes.

Aunque el entrenador Quique Setién reconoció que lo tendría en cuenta en el plantel y que buscaría sacarle el mayor de los réditos deportivos, desde la directiva saben que retenerlo sería complicar la llegada de “pesos pesados” como Lautaro o su compatriota, Neymar.

El brote del coronavirus afectado un poco el futuro de Coutinho

La crisis del coronavirus ha perjudicado el mundo del deporte, tras varios partidos y eventos cancelados. También afectado especialmente al brasileño. Justo cuando estaba empezando a reencontrarse con su mejor versión en los últimos partidos con el Bayern, anotando incluso un doblete contra el Hoffenheim, según Telemundo.

Solo queda esperar para definir su futuro, lo que parecería claro es que los caminos de Coutinho y el FC Barcelona nunca se volverán a cruzar y que el atacante no volverá a pisar el Camp Nou como jugador culé.

