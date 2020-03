Murió Peter Whittingham a los 35 años: ¿cómo murió el futbolista?

Peter Whittingham, exestrella del fútbol de Cardiff City, murió a la edad de 35 años. Whittingham se cayó y se golpeó la cabeza a las afueras de Barry, Gales, el 7 de marzo. A Whittingham le sobreviven su esposa, Amanda, y el pequeño hijo de la pareja.

Whittingham fue un inglés sub-21 de Inglaterra que también jugó para Aston Villa y Blackburn Rovers durante su carrera. Whittingham dejó Blackburn Rovers en agosto de 2018 después de que su contrato fue rescindido por consentimiento mutuo.

Durante su carrera, Whittingham ayudó a llevar a Cardiff City a la final de la Copa F.A.en 2008, donde el equipo perdió 1-0 ante Portsmouth. En 2012, Whittingham formó parte de los equipos de los Bluebirds que perdieron en un penalti ante Liverpool en la final de la Copa de la Liga. Un año después, Whittingham y Cardiff llegaron a la cima de Inglaterra por primera vez desde 1962.

La triste muerte de Whittingham se anunció el 19 de marzo en un comunicado oficial del Cardiff City Football Club. La declaración del equipo concluyó con las palabras: “la pérdida de Peter será dolorosamente sentida por nuestra ciudad, sus seguidores y, de hecho, por todos los que alguna vez tuvieron el placer de conocerlo. Te amamos Pete y tu memoria permanecerá eternamente con nosotros”.



Whittingham nació en Nuneaton e hizo su debut para el equipo que apoyó cuando era niño, Aston Villa, en 2003. Whittingham pasó a jugar 66 veces para los Villanos. Whittingham dejó Villa Park para irse a Gales en 2007.

Cuando Whittingham dejó Cardiff City en 2017 a los 32 años, el creativo centrocampista le dijo a la BBC en una entrevista que lamentaba no haberle dicho adiós a los fanáticos. Whittingham dijo: “El mayor arrepentimiento para mí personalmente es el hecho de que no podía despedirme de todos los que rodeaban al club, los fanáticos. Es algo que me hubiera encantado haber hecho. Eso es fútbol, supongo que las cosas no funcionan, pero estoy seguro de que volveré pronto”.

En la misma entrevista, Whittingham dijo que había luchado por permanecer en la alineación de Cardiff luego del nombramiento del gerente Neil Warnock.

Whittingham dijo: “El capataz me ofreció un contrato de un año y dijo no vas a jugar tanto como probablemente te gustaría. Ese tipo de cosas con sello de goma para mí. Es una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar para dejar Cardiff después de tanto tiempo”.

Una declaración policial dijo que no hay investigación criminal relacionada con la lesión de Whittingham. El comunicado de prensa decía: “Alrededor de las 10 de la noche del 7 de marzo, la policía fue llamada a locales autorizados en Barry. Un hombre de 35 años de Penarth sufrió una lesión en la cabeza como resultado de una caída y permaneció en el Hospital Universitario de Gales, Cardiff. En esta etapa, no hay evidencia o sugerencia de un acto criminal y parece que la lesión fue causada por una caída accidental. Las investigaciones continúan sobre las circunstancias del incidente”.