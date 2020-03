El video que ilusiona al Barça: Neymar se emociona al recordar a Messi

Si algo distingue al FC Barcelona es la unión y la camaradería entre los jugadores del primer equipo. Así viene siendo desde la llegada al club de Pep Guardiola, en el año 2008.

El Culé es como un gran familia. Lo sabe Neymar, quien tras tres temporadas en Paris Saint Germain ve con buenos ojos la posibilidad de retornar a Cataluña para reencausar su carrera. Ahí lo espera su amigo Lionel Messi.

El pasado fin de semana, los hinchas Blaugranas viralizaron un video del astro brasileño hablando sobre el rosarino. Se trata de una entrevista publicada hace ya algunos años en un medio brasileño. Se lo ve notoriamente conmovido, al borde del llanto, explicando cómo influyó Leo durante su estadía en La Liga.

“Es difícil, el difícil hablar de él. Siendo sincero es muy difícil. Porque Leo siempre fue una persona muy especial para mí en el Barcelona. Siempre le cuento esta historia a todo el mundo”, le contó a O Globo.

“En el momento que más apoyo necesité, el hombre del equipo, el mejor jugador del mundo llegó, me dio cariño y me echó una mano. Me dijo que fuera feliz, que fuera el Neymar de Santos, que no fuera tímido y que no tuviera miedo ni de él ni de nadie en el club, que él me ayudaría”, añadió en Esporte Espectacular.

Cuando le preguntan a Neymar si Messi le pidiese volver al barça, los pelos de punta. pic.twitter.com/bucDeSVgvz — Iván. (@Messiatico) March 26, 2020

Neymar es la gran obsesión del Culé para la próxima temporada. El parate por el coronavirus interrumpió las negociaciones. Se sabe que el astro no quiere continuar en PSG. El club francés le presentó una oferta para renovar, pero dicha propuesta aún no fue contestada. Los parisinos no ven con malos ojos un trueque por Antoine Griezmann.

Precisamente el FC Barcelona puso en venta a ocho futbolistas, entre estos al campeón del mundo con Francia en Rusia 2018. La idea de la junta directiva que encabeza Josep Maria Bartomeu es quitarse de encima contratos altos para poder repatriar a Ney y además sumar al argentino del Inter de Milán Lautaro Martínez.

Este domingo, el experimentado Xavi Hernández le concedió una entrevista a La Vanguardia en la que pidió por el fichaje del atacante.

“Yo ficharía extremos, tipo Neymar. No sé si él encajaría por el tema social, pero futbolísticamente no tengo dudas en que sería un fichaje espectacular. El Barça ya tiene juego por dentro… pero le faltan extremos como tiene el Bayern. No necesita muchos nuevos: Jadon Sancho, Serge Gnabry…”

Neymar cumple la cuarentena en Brasil. El pasado fin de semana se vio envuelto en un escándalo mediático. Invitó a sus amigos a jugar futvóley a su mansión. La prensa de su país lo acusó de no cumplir con las normas de aislamiento social aconsejadas por la Organización Mundial de la Salud.

