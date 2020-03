Top 5: Noticias de Deportes – 11 de marzo de 2020

En Barcelona desmienten haber iniciado gestiones para repatriar a Neymar, un juez paraguayo le negó el pedido de prisión domiciliaria al exfutbolista Ronaldinho, las principales ligas del fútbol europeo extreman medidas contra el coronavirus, Simeone y Klopp se rinden ante el mítico estadio Anfield y la Champions League tiene a sus primeros dos clasificados para los cuartos de final. Las noticias más importantes del día.

1. Bartomeu desmiente gestiones de Barcelona por Neymar

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, se refirió a la que podría ser la novela del mercado de pases de verano: el posible regreso de Neymar al Camp Nou.

Contrariamente a la información que circuló la semana pasada, la máxima autoridad del club negó que el Culé haya iniciado gestiones para repatriarlo.

“Nunca se sabe con Neymar, pero no hay nada previsto. Nos hemos habituado al tema Neymar, esperamos sentencias“, declaró.

2. Ratifican prisión preventiva para Ronaldinho

El Juez de la causa rechazó el pedido de la defensa de Ronaldinho y tanto él como su hermano permanecerán en prisión preventiva en Paraguay. pic.twitter.com/K4bgENXZoV — TyC Sports (@TyCSports) March 10, 2020

El exfutbolista del Barcelona Ronaldinho seguirá detenido en un cuartel de policía en Asunción, así lo determinó un juez de Paraguay. Está imputado por ingresar al país con pasaportes falsos.

“El juez rechazó el pedido de la defensa que pidió su libertad ambulatoria o su arresto domiciliario“, anunció en conferencia de prensa el fiscal de la causa Osmar Legal.

La trascendencia de la causa y la aparición de nuevas evidencias tornan necesaria la presencia del exjugador en Asunción “para que no se obstruya la investigación”.

Además, se comprobó que hay funcionarios públicos y empresarios encumbrados de Paraguay que están involucrados en el caso.

3. El fútbol europeo refuerza medidas contra el coronavirus

Afuera del estadio Mestalla en Valencia y el interior del mismo recinto, mientras se juega el duelo entre Valencia y Atalanta en #UCL 😓 #COVID19 pic.twitter.com/Wau0lbzOVq — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) March 10, 2020

Ante el avance del coronavirus, las grandes ligas de Europa tomaron medidas para protegerse de la epidemia. Algunos campeonatos suspendieron la actividad (Italia), otras decidieron seguir jugando a puertas cerradas (España, Francia o Alemania). Inglaterra, por ahora, se mantiene a la expectativa.

Durante las próximas dos semanas, los estadios de España y Francia no recibirán público. La Liga y la Liga 1 reaccionaron ante una medida radical de la Serie A: la suspensión de toda actividad futbolística hasta el 3 de abril.

4. Klopp le mandó un mensaje al Atlético de Madrid

Este miércoles se enfrentan en Anfield Liverpool y Atlético de Madrid, por la revancha de los octavos de final de la Champions League.

El entrenador del equipo inglés aseguró que los futbolistas españoles sentirán la presión del estadio del mítico estadio.

“No he estado ni como jugador ni como entrenador. No he tenido la oportunidad de jugar en un estadio maravilloso. Equipo con resultados históricos. No sólo en lo que empuja la gente. Es un estadio maravilloso“, le contestó Diego Simeone, entrenador Colchonero, al alemán del Liverpool.

5. Atalanta y RB Leipzig, las cenicientas de cuartos de final de la Champions

¡Marcel Sabitzer encamina la eliminatoria para el RB Leipzig! ⚽ ¡Los alemanes pegan a los 10 minutos y ponen contra las cuerdas al Tottenham de Mourinho! 😲#ChampionsxESPN pic.twitter.com/HPquxI97rX — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) March 10, 2020

Este martes se definieron los dos primeros clasificados para los cuartos de final de la Champions League: Atalanta y RB Leipzig.

Atalanta eliminó a Valencia. Ganó 4-3 en Mestalla por el partido de vuelta. En la ida, los italianos habían conseguido un categórico 4-1. El global arrojó un abultado 8-4 para los de Bérgamo.

En otro de los partidos de este martes, RB Leipzig se hizo fuerte jugando como local ante el Tottenham Hotspur, equipo dirigido por José Mourinho. Se impuso 3-0 y concretó un resultado global de 4-0.

