Top 5: Noticias de Deportes – 3 de marzo de 2020

Un ídolo del Barcelona defendió a Lionel Messi luego de la derrota en el Clásico, los dirigentes de la UEFA temen que el coronavirus les arruine la Euro 2020, un crack inglés envuelto en un escándalo por apuestas ilegales, el equipo de David Beckham tuvo un debut para el olvido en la MLS y Jürgen Klopp aleccionó a un periodista en plena conferencia de prensa. Las noticias más importantes del día.

1. El ídolo del Barcelona que manifestó su apoyo a Messi

🔵🔴 Rivaldo sobre Messi: "Es el único capaz de asumir ciertas responsabilidades individuales. El único que intenta desequilibrar y regatear" 🔊 "En el Clásico se perdió una oportunidad única. Si el Barça llega a marcar en la primera parte… pero los detalles te marcan" pic.twitter.com/HwDApfTi8Q — Área Barça (@areafcb) March 2, 2020

Tras la derrota ante Real Madrid, el público y el periodismo responsabilizó a Lionel Messi. Un ídolo del Barcelona como lo es Rivaldo salió a defender al argentino.

Según el campeón del Mundo con Brasil en 2002, Messi es el único futbolista capaz de generar peligro en ofensiva. Cuando los rivales consiguen neutralizarlo, el equipo se estanca.

“Sin él, el Barcelona pierde mucho porque no tienen otro jugador capaz de sorprender que no sea Messi. El equipo sigue depositando toda la responsabilidad en un solo jugador y cuando no hay otro que aparezca, pues todo el mundo se pregunta qué le pasa a Messi. Siempre señalan a Messi cuando las cosas no marchan“, explicó.

2. El coronavirus amenaza la Eurocopa

El avance del coronavirus en territorio europeo obliga a las autoridades de la UEFA a dar explicaciones: ¿qué ocurrirá con la Eurocopa, que se disputa a mitad de año y es organizada conjuntamente por doce países?

A cien días del inicio del torneo, UEFA debatió este lunes en Amsterdam acerca de la posibilidad de suspender la competición. El riesgo: cientos de miles de espectadores viajando de un lado a otro de Europa.

El 12 de junio se disputa el partido inaugural en Roma. Italia es precisamente uno de los países más afectados por el coronavirus.

3. Un crack inglés envuelto en un escándalo por apuestas ilegales

Daniel Sturridge’e kulübümüze sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. #ThankYouDanielSturridge pic.twitter.com/6ahvnGBryM — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) March 2, 2020

El delantero inglés Daniel Sturridge, quien en junio había sido condenado a seis semanas de sanción y 90 mil dólares de multa por apuestas ilegales, recibió un castigo extra por parte de la Federación Inglesa. Le prohíben jugar profesionalmente durante cuatro meses. Podría reincorporarse a las canchas recién el 18 de junio.

El ex Liverpool, de 30 años, llegó a un acuerdo de rescisión con Trabzonspor. El club turco lo había contratado para esta temporada.

En enero de 2018, Sturridge ordenó a su hermano que apostara por su traspaso al Sevilla. Desde entonces intentó llegar a un acuerdo con ese club español. La apuesta terminó mal: el equipo andaluz desistió de contratarlo y el futbolista terminó jugando a préstamo en West Bromwich.

4. Mal debut del equipo de David Beckham

"Te ves solito" 😂 La afición del #LAFC le canta a David Beckham y el dueño del Inter Miami solo sonríe 😂 😱 Así inició la campaña de la #MLS (Vía @brn_slippy) pic.twitter.com/E5xbZtALJI — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 2, 2020

El Inter de Miami tuvo un debut con derrota en la Liga Profesional de Fútbol de los Estados Unidos (MLS). El equipo del astro del fútbol inglés David Beckham cayó 1 a 0 ante Los Ángeles FC.

SEÑOR CARLOS VELA 🎩 Golazo del mejor jugador mexicano del planea, en su cumpleaños, en su día 👏🏻👏🏻👏🏻pic.twitter.com/nzTtcTGuSK — MLS en Español (@puraMLS) March 1, 2020

El mexicano Carlos Vela fue el responsable del amargo estreno de la franquicia del ex Manchester United. Un golazo de su autoría, a los 44 minutos del primer tiempo, selló el resultado en favor de los locales.

5. El enojo del Klopp con la prensa por el coronavirus

El entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp, tuvo un entredicho con un periodista que le preguntó su opinión acerca de cómo el avance del coronavirus podría impactar en el fútbol inglés.

La prensa inglesa informó el último fin de semana las medidas que evalúan las autoridades de la Premier League. La competición no descarta recurrir al parate en caso de un brote de contagios en suelo británico.

“Los seguidores del Liverpool no son tan estúpidos como para creer estas cosas”, respondió Klopp. “¿Tienes un mensaje que enviar a los seguidores paranoicos del Liverpool?“, se fastidió el alemán.