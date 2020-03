El gesto desafiante de Jordi Alba a la afición del Barcelona

En medio de un clima polémico que vive el club catalán en las últimas semanas, el experimentado lateral izquierdo de 30 años dio la nota con su gesto directamente dirigido a los hinchas del equipo.

El episodio se dio en tiempo de descuento ante Real Sociedad, cuando el defensor nacido en Barcelona festejó el gol, que luego fue anulado para 2-0 por un off side de Ansu Fati, llevandóse los dedos a los oídos en un claro descontento con la hinchada culé.

“Los jugadores se lo dejan todo. A ningún jugador nos gusta no jugar bien, pero que nos piten en el minuto quince con empate a cero no me gusta. Igual que yo respeto a todo el mundo, me tienen que respetar a mí. Y no me gusta que nos piten. Es cierto que tenemos que mejorar muchas cosas pero la actitud es buena”, expuso.

Este episodio no es la primera vez que se ve en el emblemático Camp Nou, ya que Philippe Coutinho, hoy vistiendo los colores del Bayern München y con posibilidades de volver al Liverpool, ya lo había hecho la temporada pasada en un partido de Champions League ante el Manchester United.

Jordi Alba regresó al primer equipo justamente en el Clásico ante Real Madrid tras una fuerte lesión en el aductor de la pierna derecha y para Quique Setién es un jugador fundamental en el equipo por encima de Junior Firpo.

Al ser consultado sobre la participación de Eder Sarabia, ayudante de Setién, que se había generado unas ciertas polémicas tras sus reacciones durante el Clásico, esto dijo: “Parece que Sarabia haya matado a alguien. Ahora parece que el cuerpo técnico no pueda expresarse como quiera y para nada. Él vive intensamente el fútbol, no faltó al respeto a nadie, yo en su lugar igual hubiera hecho lo mismo o peor, no estamos molestos”.

Alba terminó confesando su relación con los medios deportivos: “Hace como cinco años que no leo nada en la prensa, me encontraba de todo, no me importa básicamente nada. Al público lo respeto, soy el primero en no estar contento con muchas cosas, con que no rindamos como todos esperamos, nos cabreamos todos”.

El lateral llegó al equipo culé en 2012 y esta es su octava temporada vistiendo la camiseta blaugrana, con la que consiguió 5 ligas españolas, 4 Copas del Rey y una Champions League, entre otros trofeos importantes.