Salario de FC Barcelona 2020: ¿Cuánto les bajaron el sueldo a los jugadores?

El apagón deportivo que originó el coronavirus sumió a los principales clubes de Europa en una crisis económica. El FC Barcelona no es la excepción a la regla. El club catalán tomó una drástica medida al respecto.

La directiva encabezada por Josep Maria Bartomeu emitió un comunicado para informar que ejecturá un recorte de salario al primer equipo, pese al rechazo que esta medida había generado en el seno del plantel que comanda Quique Setién.

“Se trata de una reducción de la jornada laboral, impuesta por las circunstancias y las medidas de protección llevadas a cabo, y, como consecuencia, la reducción proporcional de las retribuciones previstas en los respectivos contratos, medidas que el Club quiere implementar siguiendo escrupulosamente las normas formales laborales, bajo los criterios de proporcionalidad, y sobre todo equidad, y con el único objetivo de retomar la actividad del Club tan pronto como sea posible”, dice el comunicado.

Aclaración importante: no solos los jugadores profesionales del equipo de fútbol masculino sufrirán esta merma salarial, sino todos los empleados del club. Así debió cursar la medida la junta directiva.

Los salarios del plantel profesional representan un 61% del presupuesto anual del FC Barcelona. El coronavirus, la cuarentena que obligó a más de un cuarto del mundo a recluirse en sus domicilios, cortó los ingresos por patrocinios, venta de entradas y tours en el museo.

La recepción del comunicado generó encono entre Lionel Messi y el resto de los referentes del equipo. De acuerdo a la prensa español, los jugadores sienten que todos los empleados del club pagaron los platos rotos por ‘culpa’ de los futbolistas. Mejor hubiera sido si Bartomeu sostenía el propósito original de recortar en el fútbol.

La idea original de la junta directiva fue la de recortar el 70% del salario de cada profesional hasta tanto La Liga no se reanudara. La propuesta fue rechazada por los jugadores porque no había consenso unánime. Según cifras no oficiales, el ajuste alcanzaría la cifra del 30%. El total de los salarios netos registra una cifra de 603 millones de dólares anuales.

La medida no supone nada extraordinario en el contexto actual del fútbol europeo. En Italia, la Federación autorizó a los clubes a reducir de manera unilateral los salarios de los futbolistas de la Serie A.

En Alemania, los jugadores de Bayern München y Borussia Dortmund aceptaron una rebaja del 20% de los sueldos. Otros equipos como Union Berlín directamente renunciaron a sus pagas.

España es uno de los países más castigados por el avance de la pandemia de COVID-19. Según el último balance oficial, publicado el jueves, presenta más de 4.000 muertos y casi 60.000 infectados por el virus.