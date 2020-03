La mamá de Cristiano Ronaldo sufrió un derrame cerebral: ¿cómo está?

Dolores Aveiro, la madre del futbolista Cristiano Ronaldo, sufrió un accidente cerebrovascular la madrugada de este martes, por lo que debió de ser hospitalizada de urgencias en un centro clínico de Portugal.

El hecho se registró hacias las 5:00 de la mañana, cuando la mamá del CR-7 se sintió muy mal y con un fuerte dolor, haciendo que sus familiares corrieran por ayuda médica.

Según la agencia de noticias EFE, la famosa mujer, quien tiene 65 años, fue internada en el Hospital Nélio Mendonça de la ciudad de Funchal, en el archipiélago de Madeira, de donde es oriunda la familia.

Al llegar al lugar, los galenos de inmediato lograron identificar que Dolores había sufrido un ACV, sigla con la que se conoce medicamente a los accidentes cerebrovasculares.



Tras practicarle un par de exámenes de rigor, los resultados descubrieron que la madre de la estrella de la Juventus tenía un coágulo de sangre en el cerebro.De inmediato los médicos procedieron a disolverlo.

El centro asistencial ni la familia de Dolores han hecho ningún comentario sobre el estado de la mujer hasta este momento, pero se espera que en el transcurso del día emitan un parte oficial, ya que la noticia se conoció.



Algunos medios portugueses afirman que a pesar de la seriedad de la situación, la madre del jugador no perdió el conocimiento y afirmaron que los médicos la tienen bajo estricta observación para descartar daños o consecuencias posteriores.

Hasta el momento Cristiano ni su mujer, Georgina Rodríguez, no se ha referido a la noticia, pero se espera que viaje desde Turín a Funchal para estar cerca de su madre en este difícil momento.



El último mensaje compartido por Dolores en sus redes sociales, donde cuenta con más de 2 millones se fieles seguidores, fue el fin de semana, cuando compartió una fotografía, en la que lucía muy bien y sonriente.

“Feliz domingo para todos”, fue el mensaje que compartió en ese momento la mamá de Cristiano en su Instagram, donde sus fans no han parado de manifestarse con mensajes de apoyo e incluso aseguraron algunos que iniciaron una cadena de oración.

Según el sitio TCS Noticias, la madre del deportista, con quien Cristiano Ronaldo mantiene una sólida relación y a quien describe como su pilar fundamental, fue operada hace un par de horas.



“Se sometió a una intervención quirúrgica exitosa. Su estado es estable”, informó el citado sitio sin revelar detalles adicionales.