Cancelan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por el coronavirus: ¿cuándo serán?

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se pospondrán, probablemente hasta el 2021, según lo dio a conocer el miembro veterano del COI (Comité Olímpico Internacional) Dick Pound, en diálogo con el USA Today Sports. No se proporcionaron más detalles de inmediato, aunque Pound dijo a la publicación que se revelarán nuevos datos dentro de cuatro semanas.

“Sobre la base de la información que tiene el COI, se ha decidido el aplazamiento. Los parámetros en el futuro no se han determinado, pero los Juegos no comenzarán el 24 de julio, eso lo sé”, dijo Pound en una entrevista telefónica.

Los próximos pasos, que probablemente vendrán paso a paso, se revelarán pronto. “Vendrá en etapas”, dijo el funcionario. “Pospondremos esto y comenzaremos a lidiar con todas las ramificaciones de mover los juegos, que son inmensas”.

Los Juegos Olímpicos originalmente estaban programados para comenzar el 24 de julio. Si bien los juegos se pospondrán, el presidente del COI, Thomas Bach, dijo el domingo que no quería cancelarlos de manera definitiva los juegos.



El primer ministro Shinzo Abe de Japón sabía que los Juegos no podían llevarse a cabo según lo programado, pero no quería cancelarlos por completo. “No podía pensar en la cancelación total”, dijo Abe a los miembros del Parlamento, según el New York Times. Sin embargo, señaló que las cosas pueden no salir según lo planeado y ahora dijo: “Creo que no tenemos otra opción que tomar la decisión de posponer, dando prioridad a los atletas”.

El día antes de que los Juegos fueran pospuestos oficialmente, el COI también insinuó que los juegos probablemente se retrasarían. En una declaración el 22 de marzo, el COI dijo en parte:



“Una serie de lugares críticos necesarios para los Juegos ya no podrían estar disponibles. Las situaciones con millones de noches ya reservadas en hoteles son extremadamente difíciles de manejar, y el calendario deportivo internacional para al menos 33 deportes olímpicos tendría que adaptarse. Estos son solo algunos de muchos, muchos más desafíos”.

Por lo tanto, además del estudio de diferentes escenarios, se necesitaría el pleno compromiso y cooperación del Comité Organizador de Tokio 2020 y las autoridades japonesas, y de todas las Federaciones Internacionales (IF) y los Comités Olímpicos Nacionales (NOCs).

También requeriría el compromiso y la colaboración de los organismos de radiodifusión titulares de derechos (RHB) y nuestros patrocinadores de los principales socios, como parte de su continuo y valioso apoyo al Movimiento Olímpico, así como la cooperación de todos los socios y proveedores de los Juegos. y contratistas. Es en este espíritu del compromiso compartido de las partes interesadas olímpicas con los Juegos Olímpicos, y en vista del deterioro de la situación mundial, es que el Comité Ejecutivo del COI ha iniciado hoy el siguiente paso en la planificación de escenarios del COI.



Horas antes de que Pound confirmara que los juegos se cancelaríán para la fecha pautada, países como Canadá y Australia revelaron que no enviarían a sus atletas a Tokio para los Juegos Olímpicos de verano.



Sebastian Coe, el jefe de atletismo que ganó cuatro medallas olímpicas como corredor de media distancia, escribió al COI que no era “factible ni deseable” seguir adelante con los Juegos de Verano.

“Nadie quiere que se pospongan los Juegos Olímpicos, pero como he dicho públicamente, no podemos organizar el evento a toda costa, ciertamente no a costa de la seguridad de los atletas, y una decisión sobre los Juegos Olímpicos puede volverse muy obvia muy rápidamente”, dijo Coe.

“Creo que ha llegado el momento y le debemos a nuestros atletas que les den un respiro donde podamos. Y en este asunto, creo que podemos”, agregó.