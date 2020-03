El crack del Liverpool que confesó ser hincha del Barcelona

En plena cuarentena por la pandemia del coronavirus y luego del mazazo que significó la eliminación de la Champions League a manos del Atlético de Madrid, Trent Alexander-Arnold, uno de las grandes revelaciones del último tiempo en el Liverpool inglés, volvió a hablar con la prensa y dejó, entre otras declaraciones, una que resonó en el “Mundo Barcelona“.

Alexander-Arnold, lateral derecho de 21 años y titular indiscutido para el entrenador alemán Jürgen Klopp, protagonizó una interesante charla con la revista británica GQ y, para sorpresa de muchos, confesó su cariño por la institución culé.

“De pequeño era del Celtic, pero ahora por la conexión con (Steven) Gerrard soy neutral allí. Diría que mi otro equipo favorito es el Barça. Siento que tienen los mismos valores y creencias que el Liverpool“, sostuvo el joven defensor de los “Reds”, que ya con su escasa trayectoria en el fútbol profesional se dio el enorme gusto de levantar una Champions League.

Para sumar otro indicio sobre su favoritismo por la institución blaugrana, Alexander-Arnold no soslayó la pregunta sobre a quién prefiere entre el argentino Lionel Messi y el portgués Cristiano Ronaldo: “Para mí, Messi”.

¿Le gustaría jugar en La Liga?

En cuanto a la posibilidad de continuar hasta su retiro en el Liverpool, que hasta la suspensión de la Premier League para evitar la propagación del COVID-19 en tierras británicas era cómodo líder del certamen, el defensa prefirió ser cauto: “Me lo puedo imaginar”.

Sin embargo, no dejó dudas al ser consultado si le gustaría jugar en La Liga o la Bundesliga de Alemania. “No es algo en lo que haya pensado. Siempre me ha encantado el Liverpool, siempre lo he animado, siempre he jugado para ellos, o sea que no tengo otra razón para pensarlo. Ahora no me siento en mi habitación y sueño con jugar en otro sitio”, explicó sin rodeos.

Trent Alexander-Arnold: 'I love Liverpool more than anything' | British GQTrent Alexander-Arnold, Liverpool and England's star right-back, sits down with Alastair Campbell to discuss everything from Jürgen Klopp's coaching style to Divock Origi's actual style, winning trophies, and being the only Scouser in the Liverpool team. Producer: Mateo Notsuke DoP: Lloyd Willacy AP: Kieran Brett Sound: Ben Hardie Edit: Rita Waczkowska Subscribe to British GQ►► http://bit.ly/BritishGQSubscribe CONNECT WITH BRITISH GQ Web: http://bit.ly/HomepageBritishGQ Twitter: http://bit.ly/TwitterBritishGQ Facebook: http://bit.ly/FacebookBritishGQ Instagram: http://bit.ly/InstagramBritishGQ Newsletter: http://bit.ly/NewsletterBritishGQ ABOUT BRITISH GQ British GQ is the premier channel for men’s style, lifestyle and entertainment. Every week brand new series, original documentaries and essential style guides make it the first port of call for living well and looking good for men. Trent Alexander-Arnold: 'I love Liverpool more than anything' | British GQ https://www.youtube.com/user/GQRecommends 2020-03-23T07:00:00.000Z

Y al respecto de su futuro a corto plazo, subrayó: “Soy jugador del Liverpool y amo a este club más que a nada. Me encanta todo al respecto. Amo a la afición, a la gente, a la ciudad. Entonces, ¿por qué iba a pensar en eso?”.

El racismo en el fútbol

Por último, uno de los eximios ejecutores de tiros libres con los que cuenta el Liverpool dio su punto de vista sobre la presencia del racismo en el fútbol y, según su criterio, el origen del mismo.

“Siento que proviene de la falta de educación, de educar a las personas para que comprendan que todos somos iguales, sin importar el color de la piel o el género. La discriminación no es aceptable en ninguna forma, porque todos tenemos las mismas oportunidades de poder hacer lo que queramos. ¿Por qué no debería alguien poder ir a un campo de fútbol y expresarse porque la gente sienta que es un problema que sea de un color diferente al suyo? Es una locura”, sostuvo Alexander-Arnold.

¿Coincides con el defensa del Liverpool?

Sigue FC Barcelona AhoraMismo en Facebook Sigue Real Madrid AhoraMismo en Facebook