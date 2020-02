¡INSÓLITO! Chocó con Zinedine Zidane y aprovechó para sacarse una selfie con él

Zinedine Zidane sufrió un leve accidente automovilístico el pasado sábado en Valdebebas, cuando se dirigía a conducir el último entrenamiento antes de visitar al Osasuna en Pamplona y embistió de atrás a otro vehículo.

El incidente, que no revistió gravedad y solo generó leves daños en la parte delantera del Audi del entrenador del Real Madrid, ocurrió al momento en el que el automóvil que iba delante del francés frenó para doblar en una rotonda porque venía otro carro a alta velocidad.

Consumado el impacto, testigos aseguran que “Zizou” bajó inmediatamente para asistir al otro conductor que, incrédulo por ver a quién tenía enfrente, no dudó ni un segundo en replicar ese momento. “Nada más lo vi y le dije: ‘Me hubiera gustado conocerte en otras circunstancias, pero esto tampoco está mal'”, bromeó el sujeto de apellido Fernández, gerente de una mueblería según informa La Voz de Galicía.

Y como es de público conocimiento que Zidane siempre es muy solicitado por la prensa, el hombre le propuso dejar para días después los trámites de rigor cuando ocurren accidentes viales. “Le dije si podíamos tomarnos una selfie, porque de lo contrario la gente no me creería que me había golpeado Zidane; y muy amablemente dijo que sí. Se quitó la gorra y tomamos la foto”, aseguró, visiblemente agradecido, el dueño de una anécdota para el recuerdo.

Con el teléfono del empresario en su poder, ambos dejaron el lugar y siguieron con su jornada como si nada hubiese pasado. Horas más tarde, el representante del entrenador del equipo blanco se comunicó con Fernández para gestionar los papeles, aunque en ese momento Fernández no estaba disponible y le pidió tiempo.

Tras la goleada sobre el Osasuna y antes de encarar la semana previa al choque frente a Celta de Vigo, Zidane le encargó el tema a su mano derecha y las partes llegaron a un acuerdo. “El representante dijo que estaba muy agradecido porque Zidane estaba entrenando y tenía prisa, por lo que agradeció no haberlo entretenido pidiendo firmas, camisetas o boletos…“, cerró su relato Fernández, que no es fanático del fútbol pero que, al menos, tuvo el honor de estar con un campeón del mundo.