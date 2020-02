Ernesto Valverde rompió el silencio tras su salida del Barcelona, habría Clásico español en Las Vegas, la “Casa Blanca” podría pagar la cláusula de Lautaro Martínez, a Ivan Rakitic le gustaría jugar con Cristiano Ronaldo, y Kylian Mbappé podría asistir a los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Las noticias más importantes del día.

1. Ernesto Valverde rompió el silencio : “Trato de pasar página”

VídeoVideo related to top 5: noticias de deportes – 14 de febrero de 2020 2020-02-14T00:12:11-05:00

Tras su abrupta salida del Barcelona, Ernesto Valverde reapareció públicamente, en el marco del congreso IV Bilbao International Football Summit (BIFS’20) realizado en la zona VIP del estadio San Mamés, y dejó sus primeras sensaciones mientras sin desocupado. “Lo que se trata siempre es pasar página, A mí me interesa que voy a mirar adelante y no mirar hacia atrás.”, explicó el entrenador ante los presentes.

Al ser consultado por si fue “injustamente tratado” por la dirigencia culé, Valverde optó por no entrar en la polémica y contestó: “No pienso en eso”. En cuanto a su paso por el blaugrana, aseguró que entrenarlo “ha sido una suerte increíble”.

2. ¿Otro Clásico Barcelona-Real Madrid en Las Vegas?

De cara a los amistosos en el verano de 2020, Relevent Sports Group, compañía que organiza la International Champions Cup, comenzó a elaborar el calendario y la posibilidad de un Clásico entre Real Madrid y Barcelona en Las Vegas asoma como el plato fuerte de la competencia.

Según informó el periódico estadounidense Washington Post, la intención de Stephen Ross, propietario de la empresa organizadora, es que la “Casa Blanca” y el blaugrana choquen en el Allegiant Stadium, la flamante “casa” de los Oakland Raiders de la NFL que se trasladarán al estado de Nevada desde la próxima temporada.

“Siempre estamos explorando partidos convincentes, pero en este momento, no se ha concretado ninguno”, subrayó Ben Sosenko, portavoz de la compañía estadounidense.

3. El Real Madrid podría abonar la cláusula por Lautaro Martínez

VídeoVideo related to top 5: noticias de deportes – 14 de febrero de 2020 2020-02-14T00:12:11-05:00

Gracias a su notable aporte goleador con la camiseta del Inter de Milán con apenas 22 años, Lautaro Martínez estaría en el radar del Real Madrid para la próxima temporada, ya que estaría dispuesto a desembolsar la millonaria cláusula de rescisión al club italiano.

Según el portal argentino TyC Sports, la “Casa Blanca” pondría los 120 millones de euros que pide uno de los actuales punteros de la Serie A. Sumado a ello, desde el Madrid le habrían ofrecido un jugoso contrato al delantero argentino, que acumula 16 goles en 28 partidos disputados durante la presente temporada con el neroazzurri. ¿Cambiará el Giuseppe Meazza por el Santiago Bernabéu?

4. Rakitic: “Claro que me gustaría jugar con Cristiano Ronaldo”

Vinculado durante las últimas semanas con su posible traspaso a Juventus de Italia, el croata Ivan Rakitic fue consultado sobre la posibilidad de compartir equipo con Cristiano Ronaldo y él no dejó dudas al respecto.

“Claro que me gustaría jugar con uno de los mejores jugadores de la historia”, sentenció el subcampeón del mundo en Rusia 2018 en una entrevista para Bleacher Report. Y agregó: “Realmente uno disfruta viendo cómo juega y ahora se puede comprobar lo que está haciendo en la Juventus”.

5. Francia podría contar con Mbappé en Tokio 2020

A pesar de que no es un torneo reconocido oficialmente por la FIFA, por lo cual los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas, Kylian Mbappé suena fuerte para integrar la plantilla de Francia en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.

En ese sentido, Noël Le Graët, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), explicó las intenciones de llevar al goleador del París Saint-Germain a tierras japonesas. “Kylian quiere ganar la Champions League, la Euro y los Juegos Olímpicos. Es lo que él desea. Y nuestro entrenador, Sylvain Ripoll, está muy emocionado. Me gustaría tenerlo en los Juegos Olímpicos, principalmente por la imagen. Él es un chico que ya está en la cima”, aseguró Le Graët durante un reportaje para L’Equipe.

No obstante, el titular de la FFF remarcó: “Es posible que no quieran que participe en todas las competiciones, pero no creo que se opongan. Sería complicado para ellos en términos de imagen. Y, para nosotros, sería complicado no llamarlo. Como los Juegos Olímpicos van después del Euro, es menos complicado”.