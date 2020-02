Top 5: Noticias de Deportes -03 de Febrero del 2020

View this post on Instagram

#Repost @fcbarcelona (@get_repost) ・・・ 🤝 Agreement with @palmeiras for the transfer of @matheusfernandes He will join the club in July 2020 🤝 Acuerdo con el Palmeiras por el traspaso de Matheus Fernandes Se incorpora en julio de 2020 🤝 Acord amb el Palmeiras per al traspàs de Matheus Fernandes S’incorporarà al juliol de 2020