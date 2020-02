¿Cómo es el estado de salud del corredor Ryan Newman, tras sufrir terrible accidente en Daytona 500?

Ryan Newman estaba a punto de ganar las 500 Millas de Daytona antes de sufrir un aterrador choque en la última vuelta donde su auto voló en el aire, girando varias veces antes de estallar en llamas cuando cayó al piso.

Fue un final aterrador para las 500 Millas de Daytona, ya que no se mostró a Newman saliendo de su automóvil durante la transmisión.

Denny Hamlin superó a Ryan Blaney para ganar las 500 Millas de Daytona, pero los fanáticos están preocupados por la salud de Newman, dado lo peligroso que pareció ser el choque.

Inicialmente, se sabía poco sobre la salud de Newman, excepto que fue transportado desde el automóvil a una ambulancia y llevado a un hospital del área, según dijo Fox.

Joe Kepner de WFTV informó que un empleado de Penske le dijo que Newman estaba despierto después del accidente.

“Escuché la multitud aplaudiendo pero no pude ver mucho. Uno de los miembros de la tripulación de Newman dijo que no sabía si estaba bien mientras pasaba. Un empleado de Penske me dijo que estaba despierto. Daytona500 … Parece que están llevando a Newman directamente a un hospital. Todavía no hay actualización sobre su condición. Daytona”, señaló Kepner en una serie de tuits.

“Actividad en Halifax Health después del accidente Daytona500. Creemos que Ryan Newman acaba de llegar. Se trasladó a la entrada de trauma, escoltado por agentes. Ni una palabra sobre su condición @ MyNews13”, informó Griffin en Twitter.

Poco después, NASCAR emitió un comunicado sobre Newman y detalló que las lesiones sufridas en el accidente no son potencialmente mortales.

Roush Yates Engines alentó a la gente a no especular sobre la condición del corredor de autos, hasta que se haya publicado una declaración oficial.

“Por respeto a la privacidad, pedimos que no se especule sobre la condición de Ryan Newman hasta que @NASCAR, @FordPerformance o @RoushFenway racing hayan emitido una declaración oficial. Gracias”, tuiteó Roush Yates Engines.

Después de la carrera, el piloto Clint Bowyer se dirigió a Twitter para ofrecer un mensaje sincero.

“Esto es real. Todos estamos juntos en el camino haciendo lo que amamos”, tuiteó Bowyer.

También Blaney habló después de la carrera y expresó su preocupación por la salud de Newman. El conductor estaba tratando de llevar a Newman a la victoria, ya que ambos conducen Fords, pero explicó que sus parachoques se enredaron, lo que ocasionó el accidente.

“Llevamos a Newman a la cabeza y luego obtuvimos un empujón de los 11… estaba comprometido a empujarlo a la victoria y hacer que un Ford la ganara, pero los parachoques se engancharon mal. Se veía mal”, señaló Blaney, según ESPN.

“Ryan es un tipo duro”, aseguró a los medios de comunicación Denny Hamlin, después de ganar el Dayton500. Dijo que está como todos los demás, esperando información acerca del estado de salud de Newman”, explicó Kepner en Twitter.