Gerard Piqué se recuperó y jugará el Clásico, Sergio Ramos habló antes de enfrentar al Barcelona, un nuevo conflicto de Neymar con el equipo culé, Liverpool podría quedarse sin título en la Premier League y la supuesta mentira del Atlético de Madrid a River por Rafael Santos Borré. Las noticias más importantes del día.

1. Gerard Piqué se recuperó a tiempo para el Clásico

De cara al Clásico frente al Real Madrid por la 26a jornada de La Liga, Barcelona recibió una gran noticia en torno a uno de sus referentes futbolísticos.

El protagonista es Gerard Piqué, que estaba en duda para enfrentar al “Merengue” por la dolencia que lo obligó a dejar el campo de juego ante Napoli, pero se recuperó a tiempo y podrá ser de la partida si es que Quique Setién lo considera apropiado.

📍 Camp Tito Vilanova

💪 ¡En marcha ya el entrenamiento! ▶ @JordiAlba hace parte de la sesión con el grupo 👏👏 pic.twitter.com/5uq6Ku6Y7R — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 28, 2020

Por su parte, Jordi Alba también se reincorporó a los trabajos con el resto de la plantilla. Sin embargo, todavía no recibió el alta médica y el lateral está prácticamente descartado para jugar contra los dirigidos por Zinedine Zidane.

Con el mundo en vilo por la expansión del coronavirus, los futbolistas del elenco culé recibieron una charla informativa antes de la última práctica de la semana, sobre precauciones y cuidados para combatir a la enfermedad que se originó en China.

2. Sergio Ramos: “El clásico no es un partido como los demás”

Con sed de revancha tras el traspié por Champions League ante Manchester City, Sergio Ramos es el futbolista con más presencias en El Clásico y es, sin dudas, una de las voces autorizadas para hablar sobre cómo se vive esta clase de partidos en la previa. Y al respecto, dio su opinión.

“No es un partido normal. A pesar de que haya en juego tres puntos, como en cualquier otro encuentro, el Clásico no es como los demás. Ganar al Barcelona supone una gran alegría. Además, suele tener un impacto muy positivo en el grupo a nivel anímico”, reconoció el capitán del “Merengue” y la Selección de España, en diálogo con beIN Sports.

Sergio Ramos: "I Am An Example For Kids"Sergio Ramos opens up about being Real Madrid's captain, preparing for El Clasico and his respect for Lionel Messi. #SergioRamos #Messi #RealMadrid Connect with beIN SPORTS Online: Watch us on TV: http://bit.ly/2d7bf5Y Watch us Online: http://bit.ly/1WNtvkc Visit our WEBSITE: http://beINSPORTS.com Like us on FACEBOOK: http://facebook.com/beINSPORTSUSA Follow us on TWITTER: http://twitter.com/beINSPORTSUSA Follow us on INSTAGRAM: http://instagram.com/beINSPORTSUSA 2020-02-27T21:59:27.000Z

Y antes de una nueva edición del derby español, analizó: “Va a estar muy disputado, por el momento de la temporada en el que llegamos y porque la diferencia de puntos entre ambos es mínima”.

Es que si Barcelona consigue un triunfo a domicilio, se alejaría a 5 puntos de Real Madrid en la lucha por quedarse con La Liga. En los papeles, una desventaja difícil de acortar para los dirigidos por el francés Zidane.

3. Capítulo estreno: Neymar y un nuevo conflicto con Barcelona

A pesar de haber coqueteado con su vuelta al Camp Nou en el último mercado de fichajes, parece haberse abierto un nuevo foco conflicto entre el brasleño Neymar y el Barcelona. Con demanda millonaria incluida.

Según informó el diario español El Mundo, el atacante de 28 años le habría exigido el pago de 6.5 millones de euros al club blaugrana por las “contingencias fiscales que tuvo que afrontar como persona física por los contratos de su fichaje en 2013”.

Esto se desprende de que el actual jugador del PSG francés recibió una cantidad extraordinaria de dinero en 2013 cuando arribó al Barça desde el Santos, y esa suma fue considerada como parte del salario. Por tal motivo, la tributación de Neymar fue modificada y, en consecuencia, las autoridades fiscales exigieron que Ney pague. Pero él considera que la institución culé debe reembolsarlo.

En una película que parece no tener fin, esta sería la tercera demanda de Neymar contra el Barcelona. Y se vendrán más capítulos…

4. Liverpool, ¿sin título de la Premier League?

Desde que en 1992 el torneo de Primera División inglés pasó a llamarse Premier League, Liverpool nunca pudo consagrarse en el ámbito doméstico y es la gran cuenta pendiente que podría saldar en el corto plazo, dado su sólido liderazgo en la presente edición. Sin embargo, el coronavirus podría dejar trunca la casi segura consagración de los “Reds”.

¿Por qué? Tal cual informó el diario británico The Telegraph, el Reino Unido, que ya confirmó 19 casos en su territorio, analiza suspender todos los eventos deportivos durante dos meses para evitar la acumulación masiva de gente en distintas ciudades.

Si esta medida prosperara, habría dos caminos a tomar para culminar la Premier League 2019/20. Mientras que una alternativa sería un compromiso de común acuerdo entre los clubes participantes para definir al campéon, clasificados a las copas, descensos y ascensos del Championship, la segunda sería anular la temporada y que la misma no sea computada.

Y un antecedente cercano le juega en contra al Liverpool. En pleno caos social que vivió Chile a fines de 2019, el Campeonato AFP terminó antes de tiempo y se declaró campeón a la Universidad Católica.

Mientras tanto, Jürgen Klopp y sus futbolistas siguen dando cátedra en la cancha que les toque jugar. Porque son el “ballet rojo” del fútbol europeo.

5. Atlético de Madrid le habría mentido a River Plate por Borré

Explosivas declaraciones realizó el uruguayo Enzo Francescoli, actual secretario técnico de River Plate de Argentina, contra la dirigencia del Atlético de Madrid, que según él le habría mentido cuando se comunicaron para intentar llevarse al delantero colombiano Rafael Santos Borré, que no para de meter goles.

El “Millonario” posee el 50 por ciento de la ficha de Borré, mientras que la otra mitad le pertenece al “Atleti”. Que además, como si fuera poco, tiene a su favor una cláusula con la que podría comprarle a River su parte de la ficha en 7 millones de euros -aproximadamente 7.7 millones de dólares-. Sin embargo, el modo de negociación no gustó nada en Núñez.

“Salimos del mercado hace 15 días, casi se fue Borré. No lo tuve que convencer, él dijo que no se quería ir. No estaban dadas las condiciones, el campeonato ya había empezado. Me llamó mucho la atención del Atlético de Madrid que se comportara así. Ese es el problema, hablé una vez con el presidente. Me había mentido en algunas cosas y no quise volver a hablar“, confesó Francescoli en diálogo con radio Continental.

Y al respecto, completó: “Después, el rumor era por otro equipo. Me molestó bastante porque no era la manera de trabajar. Hasta ahora hemos hecho las cosas bien, pusimos en nivel mundial a un jugador que Atlético no tenía en cuenta. Podrían haber sido más respetuosos, hablando con la verdad (…) El Atlético no se comportó bien, no hablé más con ellos. El mismo Borré habló y dijo que no quería irse y está acá”.

LOS GOLES DE BORRÉ EN LA ACTUAL #SuperligaxFOX#CentralFOX | Repasamos los 12 tantos del delantero colombiano para River, único líder del actual campeonato de Primera División. pic.twitter.com/ESvkNeljXo — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 24, 2020

Las desesperadas intenciones de hacerse con los servicios de Borré tienen lógica, ya que el atacante cafetero es el máximo goleador de la Superliga con 12 tantos. Además, ya es el máximo tercer anotador desde que Marcelo Gallardo es el entrenador de River, con 38 goles y contando…