Revelan identidad de modelo arrestada en el Super Bowl: ¿qué iba a hacer?

El domingo pasado, además de las noticias del triunfo de los Chifs de Kansas City y del show de Shakira y Jennifer López que dejó el Super Bowl, otro hecho que saltó a la prensa fue el arresto de una guapa mujer, que intentó colarse a la cancha donde se llevaba el juego para llamar la atención.

Y aunque hasta hoy se desconocía la identidad de la arriesgada jovencita, las autoridades revelaron de quién se trata y resultó ser una famosa modelo de redes sociales.

La joven fue identificada como Kelly Kay Green, una reconocida modelo de redes sociales e influencer de Instagram, y fue acusada de allanamiento. Ahora afirma que los guardias de seguridad que la detuvieron la manejaron bruscamente.

Woman Arrested For Attempting To Rush Field During Super Bowl 54A woman who tried to run onto the field at Hard Rock Stadium during Sunday's Super Bowl is facing charges Monday morning. Katie Johnston reports. 2020-02-03T17:52:16.000Z

En una entrevista con TMZ, la chica explicó que su truco no fue tan fácil como simplemente correr en el campo. “Esa es una repisa de 10 pies, es una pared de 10 pies, así que tuve que subir las escaleras y corrí y me catapulté fuera de esta pared de 10 pies”, dijo la modelo.

La osada jovencita dice que su plan era llegas hasta el otro lado y luego despegar a través del campo, en ese momento ella se rasgaría el vestido para revelar un bikini que tenían debajo y mostrarse al mundo, totalmente gratis.



Las imágenes de un fanático de fútbol cerca del incidente muestran que Green fue escoltada fuera del campo después de su intento fallido. En los momentos finales del video, que rueda en redes, se la ve levantando su vestido para revelar su bikini.

Super Bowl Streaker Kelly Kay Claims Security Roughed Her Up | TMZ SportsThe smokin' hot model tackled on the Super Bowl field while trying to go streaking, claims stadium security roughed her up … and she says she has injuries to prove it!!!



La modelo también dijo en la misma entrevista que tenía tanta adrenalina durante aquel momento, que no recuerda cuando la seguridad la abordó.

“Mis pensamientos fueron como si me hubieran agarrado. Pero me dolió y me salieron moretones después de todo, dijo la chica” insistiendo en que fue víctima de maltratos.



Más adelante en su video, ella explica que lo que no esperaba era ser interrogada por el FBI y Seguridad Nacional.

“El FBI y la Seguridad Nacional me estaban interrogando y es como si seis tipos del FBI y yo dijera, ¿esto es verdad? Oyes sobre el FBI pero nunca piensas que el FBI vendrá a interrogarte.

La joven asegura que luego la “tiraron” en la celda debajo del estadio y que tenía mucho frío, y debido a que su vestido se había rasgado durante su intento, solo llevaba puesto su bikini. Según Green, la dejaron sentada en el piso de concreto de la celda de detención durante ocho horas sin ser procesada o arrestada, hasta que fue llevada al condado de Miami-Dade para su procesamiento y reserva.

Según el informe judicial del arresto del condado de Miami-Dade, Green fue procesada el 3 de febrero y acusada de un delito menor, allanamiento de propiedad.

Según una oficina de abogados de Miami, la invasión de una propiedad o estructura cuando hay personas presentes, generalmente se considera un delito menor de primer grado. Las sanciones por un delito menor de este nivel “incluyen hasta 12 meses de cárcel, hasta 12 meses de libertad condicional y hasta $1,000 dólares en multas”.

Desde entonces, la joven de 27 años ha publicado varias fotos y videos del intento de cruzar al campo en su Instagram, incluida su foto policial.



Green tiene 361,000 seguidores en Instagram, y publicó el 8 de febrero que estaba de regreso a Los Ángeles, donde vive.

Según Insider, Green dijo que esperaba poner el material en Vitaly Uncensored, un sitio web para adultos que ha planeado otras acrobacias en eventos importantes, incluida la final de la Liga de Campeones de 2019.

Según la entrevista de Insider, Green dijo que el propietario sin censura de Vitaly, Vitaly Zdorovetskiy, fue quien compró su boleto para el Super Bowl a cambio de que Green usara un bikini con el nombre de su marca.