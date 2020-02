Quién es Matheus Fernandes, el flamante fichaje brasileño del Barcelona que será cedido al Valladolid

Nunca fui bom em despedidas, mas às vezes elas são necessárias, apesar de difíceis. Me despeço e agradeço ao @palmeiras, clube que confiou no meu potencial, e me contratou no ano passado. Meu obrigado também ao @botafogo por ter aberto as portas da base para um menino cheio de sonhos. Muito honrado por ter vestido camisas com tanta história do futebol brasileiro. Claro, não posso esquecer dos maiores incentivadores da minha curta carreira. Pai, mãe, minha família…. toda vez que duvidei onde poderia chegar vocês estavam lá. Incondicionalmente me apoiando! Cada vitória conquistada na minha carreira não foi minha. Foi nossa! Sofremos e vencemos juntos! Hoje chegou o dia de realizar um sonho de jogar na europa. Sou grato a Deus por tudo que me proporcionou. Em breve, novos desafios, metas e sonhos! Vamos em frente que é só começo. 🚀⚽ #gratidao #palmeiras #AvantiPalestra #botafogo #CriadeGeneral

A post shared by Matheus Fernandes (@matheusfernandes) on Jan 30, 2020 at 6:33pm PST