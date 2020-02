Mateo Kovacic, contra Zinedine Zidane: “Merecía más minutos en Real Madrid”

Mateo Kovacic mostró indicios de cierto rencor para con Zinedine Zidane, dado que el actual entrenador del Real Madrid no lo tuvo entre sus prioridades cuando ambos coincidieron en la Casa Blanca: el croata luchando por un lugar entre los titulares, y “Zizou” optando por otros apellidos.

A pesar de su talento y algunos destellos de calidad que ilusionaron a más de un simpatizante del más campeón de Europa, Kovacic pecó de irregular desde su llegada al club por expreso pedido de Rafa Benítez, allá por 2015. Cuando contó con chances de defender la camiseta blanca nunca pudo redondear una actuación destacada y, ya sin el DT español en el banco, Zidane no dejó pasar su bajo rendimiento.

Y el centrocampista del Chelsea inglés no se olvida. “Fue agradable jugar con Zidane, pero pensé que me podía haber dado una oportunidad que me merecía en la tercera final de la Liga de Campeones”, disparó Kovacic, durante una reciente entrevista brindada al sitio FourFourTwo, en relación a la “Orejona” ganada frente al Liverpool inglés en Kiev.

Pero Kovacic no solo se quedó con las ganas de disputar la finalísima en Ucrania, sino que también vio desde el banquillo las de 2016 y 2017, realizadas en Milán y Cardiff respectivamente. “Esa fue la razón principal de mi insatisfacción, pero así es el fútbol y nos separamos sin malos sentimientos”, afirmó Kovacic, que no anduvo con vueltas a la hora de hablar de su ex DT.

Al ser consultado por su presente entrenador, Frank Lampard, “El Profesor” no dudó en llenarlo de elogios. Y hasta llegó a compararlo con el mismísimo Zidane: “Lampard es un entrenador excepcional. Ha mantenido el carácter que tenía como jugador en su personalidad como entrenador, lo que nos ha inspirado a todos. Es similar a Zidane en la forma en la que tiene que ser un entrenador“.

Ya lejos del Santiago Bernabéu, el futbolista de 25 años atraviesa un presente prometedor en “The Blues”, donde es altamente considerado para integrar el elenco titular y quiere volver a la cúspide del fútbol europeo consiguiendo una nueva Liga de Campeones, torneo en el que se viene un picante duelo ante el Bayern Munich alemán por los octavos de final.

Esta vez, con el desafío de sumar más minutos dentro de la cancha…