Hoy es el memorial de Kobe Bryant: ¿hay que pagar para despedirlo?

Finalmente llegó la fecha que los fieles fans del fallecido Kobe Bryant estaban esperando. Este lunes 24 de febrero, tendrá lugar el memorial en honor a la estrella de la NBA, pero la mala noticia es que aquellos que quieran asistir al servicio conmemorativo probablemente no tengan suerte a menos que sean una de las pocas personas que recibieron ya un correo electrónico de Ticketmaster con la oportunidad de comprar boletos. Ticketmaster les dio a los fanáticos la oportunidad de inscribirse para participar en una lotería por el derecho a comprar boletos para el evento, pero la demanda era mucho mayor que el número limitado que estaba disponible.

TMZ informó que más de 88,000 personas se registraron en el sitio dentro de las primeras cinco horas. Los boletos se ofrecieron con precios para honrar los números de camiseta de Kobe y Gigi Bryant de $24.02, dos por $ 224 o $224 por boleto, dependiendo del asiento, según Los Angeles Times. Los ingresos del servicio conmemorativo se destinarán a la Fundación Deportiva Mamba y Mambacita.

La familia Bryant ya tuvo un servicio funerario privado, donde fueron enterrados el deportista y su hijita, pero el evento del lunes permite que un mayor número de personas presenten sus respetos a la estrella de los Lakers.

Tickets Go on Sale for Kobe Bryant Public MemorialTickets for the Kobe and Gianna Bryant memorial at Staples Center are now on sale for people who registered in advance. Mark Mester reports from downtown L.A. for the KTLA 5 Morning News at 11 on Feb. 19, 2020. 2020-02-19T20:32:16.000Z

Se espera que el servicio conmemorativo comience a la 1 p.m. y el exterior del Staples Center ha servido como un monumento público desde la muerte de Bryant, pero los fanáticos no deben esperar lo mismo durante el servicio conmemorativo.



Kobe Bryant Memorial Ticket Sales Start For Lucky Fans With Ticketmaster CodeThousands signed up for a chance to buy tickets to the Staples Center memorial, but only a fraction were invited to actually make the purchase. Jake Reiner reports. 2020-02-19T19:50:22.000Z

El área estará cerrada y solo será accesible para personas con un boleto para el servicio. El Staples Center no mostrará el servicio conmemorativo en las pantallas externas.

En cambio, los fanáticos sin boletos están invitados al Concejo Miunicipal de Santa Ana o al estadio de fútbol del Gran Parque del Condado de Orange, donde habrá reuniones públicas para ver el servicio por pantallas. Algunos fanáticos han expresado su decepción con la forma en que se manejó la distribución de boletos.

Muchos fanáticos recibieron correos electrónicos que decían que estaban en la lista de espera para recibir boletos.

El Staples Center tiene una capacidad de aproximadamente 20,000 personas, pero había considerablemente menos boletos disponibles cuando se considera que familiares, amigos, miembros del personal de la NBA y funcionarios de la ciudad recibieron pases preferenciales para asistir.

Ticketmaster lanzó una declaración a Deseret News sobre el proceso utilizado para dar a los fanáticos la oportunidad de comprar boletos.

“Cientos de miles de fanáticos de todo el mundo han manifestado una gran cantidad de amor y apoyo y esperan asistir a “Celebration of Life for Kobe and Gianna Bryant” el 24 de febrero. Naturalmente, esto ha llevado a registros de fanáticos verificados que superan con creces el suministro de boletos”. dijeron.

Los registrados y verificados han sido seleccionados al azar para recibir códigos de confirmación para la oportunidad de comprar boletos.

Todos los demás fanáticos recibieron una notificación de la lista de espera y serán contactados en caso de que las entradas estén disponibles.

Aunque hay quienes consideran que el vento debió ser gratuito, y que se ha estado comercializando la muerte del deportista, se dejó en claro que todos los ingresos serán donados directamente a la Fundación Deportiva Mamba & Mambacita, cuya misión es promover el legado de Kobe y Gianna Bryant en los deportes juveniles.

Fueron circunstancias difíciles para la ciudad de Los Ángeles, ya que el Staples Center tenía mucho sentido para albergar el servicio dada la historia que Bryant tenía dentro de la arena. Sin embargo, esto también limitó drásticamente el número de personas que podrían asistir en comparación con si un lugar al aire libre como el L.A.Coliseum Memorial o el Rose Bowl.

Kobe Bryant: Revelan posibles causas de la trágica muerte del exjugador | Al Rojo Vivo | TelemundoExpertos en naves aéreas analizan el trágico accidente de Kobe Bryant y revelan cuáles fueron las posibles fallas del helicóptero. SUSCRÍBETE: http://bit.ly/1HwWM9Y Al Rojo Vivo: “Al Rojo Vivo con María Celeste” es una revista noticiosa que, en una hora, lleva al televidente en un recorrido a través del mundo. Es una “paella informativa” que ofrece algo para todos los gustos: noticias locales e internacionales, entretenimiento, moda, entrevistas en vivo, investigaciones especiales, notas de interés humano, salud, alertas al consumidor y lo nuevo en tecnología. Telemundo App Telemundo – Capítulos Completos es tu destino digital para disfrutar la programación que te gusta! Mira episodios completos de tus shows favoritos de Telemundo, televisión en vivo y contenido exclusivo al descargar el app Telemundo – Capítulos Completos y entrar con tu cuenta de proveedor de TV. Telemundo Es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 57 afiliadas de TV abierta. Telemundo también es propietaria de WKAQ, una estación de televisión local que sirve Puerto Rico. Telemundo es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation. FOLLOW US TWITTER: http://bit.ly/1FcNEf3 LIKE US ON FACEBOOK: http://bit.ly/1xwNmKZ Kobe Bryant: Revelan posibles causas de la trágica muerte del exjugador | Al Rojo Vivo | Telemundo youtube.com/c/alrojovivo 2020-01-29T01:28:32.000Z

Los fanáticos que no recibieron la oportunidad de comprar boletos están invitados a ver el servicio conmemorativo en la televisión. ABC transmitirá el evento a nivel nacional.