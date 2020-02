El humillante apodo que se ganó Hazard tras una nueva lesión

Los hinchas del Real Madrid están decepcionados con el belga Eden Hazard. Quien fuera el gran fichaje para la temporada 2019-2020 volvió a lesionarse. Estará por lo menos dos meses fuera de las canchas y se perderá la serie de Champions League ante Manchester City y el clásico por Liga frente al Barcelona.

Hazard regresó a la competencia la semana pasada, luego de 82 días de inactividad. Su primer partido en 2020 fue ante Celta de Vigo. Disputó 73 minutos. Ante Levante, el sábado, tuvo menos suerte. Se retiró rengueando a los 67. Los estudios confirmaron que sufre una fisura en el peroné distal derecho.

Casi, casi… ¡Adiós a la temporada! Eden Hazard, refuerzo estrella del Real Madrid se ha convertido en una mala inversión: + días de lesión

– minutos de juego ¿Recuerdan otros fichajes con bajo rendimiento?

El fiasco de Hazard, que le costó al Madrid 110 millones de dólares, no pasó inadvertido en la prensa española. Un duro editorial del Diario As lo llamó despectivamente “El nuevo Kaká“.

Para comprender el significado de ese apodo hay que remontarse diez años atrás. Kaká llegó al Madrid en 2009 proveniente del Milan. Como con Hazard, los hinchas creyeron que su paso por el Bernabéu sería estelar. Nada de eso ocurrió. El brasileño dejó el club sin pena ni gloria en 2014.

“El primer año tuve el problema en la cadera. Empujé para llegar al Mundial y después tuve una lesión en el aductor. Me presento poco antes del Mundial de 2010 en Curitiba y hago el tratamiento. Después de la Copa me opero la rodilla y estoy seis meses parado. Y cuando vuelvo tengo a Mourinho. Mi problema en el Madrid fue la continuidad. Primero por la cuestión física y después por la elección del entrenador“, contó el ex futbolista en una reciente entrevista con Diario As.

En las últimas horas, un programa de la TV española difundió un video del momento en el que Hazard sufre la fisura en el tobillo. En las imágenes se observa que la lesión se produce luego de un intento por tirar un innecesario taco.

Lo que no se vio de la lesión de Hazard

El malestar de los hinchas con el 7 del equipo de Zidane viene del año pasado. El sobrepeso con el que llegó al Bernabéu generó revuelo en las redes sociales. Él, lejos de achicarse, subió la apuesta en una entrevista que le concedió al diario francés L’Equipe: “Cuando estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. Soy alguien que coge peso rápido y lo pierde rápido“.

El belga, una de las figuras del último Mundial, lleva disputados apenas 15 partidos con la camiseta blanca. Convirtió un gol y dio dos asistencias. Tras la lesión ante Levante, en redes sociales también lo compararon con el atacante del Barcelona Ousmane Dembélé, otro que últimamente suele pasar más tiempo en el consultorio médico que dentro del campo.