¿El motivo por el que Barcelona no quiso comprar a Haaland?

Erling Haaland no para de hacer goles. Brilla en la Bundesliga, se luce en la Champions League. El futbolista sensación de Europa estuvo a un paso de fichar por el Barcelona en el pasado mercado de invierno. La dirigencia del club catalán descartó su contratación por motivos económicos.

El gigante noruego se destacaba en el Red Bull Salzburgo. Sus 194 centímetros, su capacidad goleadora y su juventud habían despertado el interés de varios gigantes del fútbol europeo, entre éstos Barcelona y Real Madrid.

La cláusula de rescisión que había fijado su club no era problema para ninguno de esos pretendientes: 21 millones de dólares.

El plan de Barcelona era fichar a un joven centrodelantero que con el tiempo se convirtiera en el sucesor de Luis Suárez. Josep Maria Bartomeu, al igual que Florentino Pérez en Real Madrid, empezaba a delinear la transición de una camada de históricos futbolistas como el uruguayo, Sergio Busquets o Jordi Alba.

Con esa premisa, los dirigentes blaugranas avanzaron en las negociaciones para sumarlo al plantel que por entonces dirigía Ernesto Valverde.

Lo que desalentó a la directiva fueron las comisiones que exigió el entorno del futbolista. Alf-Inge Haaland, padre del jugador, reclamó 8 millones de dólares para su bolsillo. Su representante, el italiano Mino Raiola, pidió 16 millones de dólares dólares. El propio Haaland, a pesar de que entonces solo tenía 18 años, exigió un contrato top, con una prima anual que superaba los 8 millones.

Desde el club catalán adujeron cuestiones deportivas. Haaland, en teoría, no encajaba en el “perfil Barça”. Desde entonces, el director deportivo, Eric Abidal, se ocupó de buscar una alternativa.

Barcelona sondeó a varios delanteros tras la lesión de Suárez. Entre otros, se mencionó el nombre del argentino Ezequiel Ávila, de destacado presente en el Osasuna hasta una lesión en la rodilla que lo mantendrá fuera de las canchas durante varios meses.

Sin dar con el apuntado, el tiempo obligó a los culés a decidirse por Martin Braithwaite. El danés llega desde Leganés por la misma cifra que en su momento los culés no quisieron pagar por Haaland.

Haaland se formó en las juvenles de Byrne FK de Noruega. A principio de 2018, Red Bull Salzburgo, seis veces campeón de Austria, lo sumó al plantel profesional.

En 2019 estableció un récord mundial. En un partido correspondiente a la Copa del Mundo Sub 20, el gigante delantero le convirtió nueve goles a Honduras. Ese día, su selección venció 12 a 0 a los centroamericanos. Lleva convertidos 39 tantos en esta temporada. Diez los anotó jugando por Champions League.

“No, no estoy plenamente satisfecho. No realmente. Todavía tengo mucho por hacer. Por supuesto, dos goles al PSG está bien. Pero creo que podría haber hecho más“, dijo tras el triunfo ante Neymar y compañía.

